Galatasaray-Konyaspor maçında saha karıştı! Kırmızı sonrası Adil Demirbağ kaleye geçti

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçında gerginlikler yaşandı.
Karşılaşmanın son bölümünde Konyaspor'un kalecisi Sehic ile Galatasaraylı Torreira ve Icardi arasında tartışma çıktı.
2 SARI, 1 KIRMIZI KART
Torreira yerde kalırken iki takım oyuncularının araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.
Yaşananların ardından 89. dakikada Mauro Icardi, Fernando Muslera sarı kart görürken Ibrahim Sehic ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
ADİL DEMİRBAĞ KALEYE GEÇMEK ZORUNDA KALDI
Konuk ekip 5 değişiklik yapmamasına karşın 4 oyuncuyu 3 seferde değiştirdiği için kaleye savunma oyuncusu Adil Demirbağ geçti.
ICARDI'NIN ŞUTUNU KURTARDI
24 yaşındaki oyuncu, uzatma dakikalarında Mauro Icardi'nin şutunda yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.