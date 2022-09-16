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Galatasaray-Konyaspor maçında saha karıştı! Kırmızı sonrası Adil Demirbağ kaleye geçti

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#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor
Galatasaray-Konyaspor maçında saha karıştı Kırmızı sonrası Adil Demirbağ kaleye geçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 22:16

Galatasaray'ın Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son bölümünde gergin anlar yaşandı. Konuk takımın kalecisi Sehic'in kırmızı kart görmesiyle Adil Demirbağ kaleye geçmek zorunda kaldı.

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Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçında gerginlikler yaşandı.

Karşılaşmanın son bölümünde Konyaspor'un kalecisi Sehic ile Galatasaraylı Torreira ve Icardi arasında tartışma çıktı.

2 SARI, 1 KIRMIZI KART

Torreira yerde kalırken iki takım oyuncularının araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi.

Yaşananların ardından 89. dakikada Mauro Icardi, Fernando Muslera sarı kart görürken Ibrahim Sehic ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

ADİL DEMİRBAĞ KALEYE GEÇMEK ZORUNDA KALDI

Konuk ekip 5 değişiklik yapmamasına karşın 4 oyuncuyu 3 seferde değiştirdiği için kaleye savunma oyuncusu Adil Demirbağ geçti.

ICARDI'NIN ŞUTUNU KURTARDI

24 yaşındaki oyuncu, uzatma dakikalarında Mauro Icardi'nin şutunda yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

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Galatasaray-Konyaspor maçında saha karıştı Kırmızı sonrası Adil Demirbağ kaleye geçti

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#Süper Lig#Galatasaray#Konyaspor

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