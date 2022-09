Canlı Anlatım: Galatasaray Konyaspor maçı

Haberin Devamı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Galatasaray: 1

Konyaspor: 0

Goller: 1' Oliveira

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner, Çekici, Bytyqi, Muhammet

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7'nci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

TORREİRA: KENDİMİ GALATASARAY'A ADADIM

Galatasaray’ın, Arsenal’den kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, “Kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım” dedi. Torreira, sarı-kırmızılı takıma gelmesinde Muslera’nın etkili olduğunu ifade ederek, “Muslera, önemli bir parçası oldu buraya gelmemin. Onunla konuştuk daha önce. Bana çok yardımcı oldu. Projeyi anlattı. Burada neler yapmak istiyoruz bunu anlattı” diye konuştu.



Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’den kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligin 6. haftasında 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakası hakkında konuşan Torreira, “Sonuç bizim için iyiydi. Sonuçtan daha iyisi biz orada takım ruhunu yansıttık. Orta sahamız olsun, savunma olsun, kale olsun. Orta saha sayesinde ileri ile gerinin bağlantısını kurmamız olsun. Yedek kulübesindeki arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda da olsun. Hep birlikte bir takım ruhu oluşturduk. En önemlisi oydu bizim için. Güzel bir maç çıkardık. Taraftarlarımızı mutlu edebildik. Puanlamada ileriye çıkmamız da bizim için önemliydi. Bunlar bizim için güzel şeyler. Hocanın istediği şeyleri yapmaya başladık. Saha içerisinde üçgenler yapıyoruz. Bunları yapıyor olmamız da yardımcı oluyor” cümlelerine yer verdi.



“KONYASPOR MAÇINI KAZANIRSAK LİDERLİĞE OTURMA ŞANSIMIZ VAR”



Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında oynayacakları Konyaspor müsabakasını da değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, “Önemli bir maç. Taraftarımızın desteği çok daha önemli. Bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Taraftarın desteğiyle çok daha iyi oynuyoruz. Onları kazanmak için de iyi oynamamız gerekiyor. Bu maç taraftarımızın karşısında olacak. Son maçta da bizim yanımızdaydılar. Onlara teşekkür ediyorum. Milli aradan önceki son maçımız burada kazandığımız zaman liderliğe de oturma şansımız var. Bizim için ayrı anlamları da var. Şampiyonluk yolunda da önemli bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.



"MUSLERA, BANA PROJEYİ ANLATTI”



Galatasaray’a gelmesinde sarı-kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera’nın çok etkili olduğunu dile getiren Torreira, “Muslera önemli bir parçası oldu buraya gelmemin. Onunla konuştuk daha önce. Bana çok yardımcı oldu. Projeyi anlattı. Burada neler yapmak istiyoruz bunu anlattı. Güzel planları var, burada büyük bir proje var. Onun dışında Erden bey, başkan ve hocamızla konuştuk. Hepsi destek oldular ve neler yapmak istediklerini bana anlattılar. Taraftar da çok önemli bir parçası. Buraya güzel şeyler başarmak için, bu projenin parçası olmak için gelmek istedim. Benim için çok büyük bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok iyi vakit geçiriyorum iyi antrenmanlar çıkarıyoruz” diye konuştu.



"MUSLERA’YA DİĞER TAKIM TARAFTARLARI DA SAYGI GÖSTERİYOR"



Torreira, vatandaşı ve takım arkadaşı Muslera ile çalıştığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Uruguaylı olarak büyük gördüğüm harika bir insan. Oyuncu olmasının dışında karakter olarak da çok saygı duyduğum bir insan. Milli takımda oynama şansı yakaladık. Bu benim için çok büyük bir onur. Gerçekten bir ayrıcalıktı. Şimdi aynı kulüpte oynuyoruz. Bu beni heyecanlandırıyor. Büyük bir insan olduğunu şuradan da anlayabiliriz. Sadece Galatasaray taraftarı değil, diğer takım taraftarları da Muslera’ya saygı duyuyorlar. Onun dışında altyapıdaki insanların rol model aldığı çok büyük bir karakter. Onunla çalıştığım için mutluyum.”



"HARİKA BİR TARAFTAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



NEF Stadı’ndaki atmosferin sorulması üzerine Lucas Torreira, “Harika bir taraftar var burada. Beni kendi aralarına aldılar. Bizi sabah 4’te karşıladıklarında fark ettim. Uruguay’daki taraftarlar da o şekildedir. Tutkuludurlar, armaya formaya adamıştırlar. Bu tutku benim de hissettiğim bir şey. Bulunduğum ekipte kendimi parçası olarak hissetmeyi seviyorum. O yüzden taraftara çok yakın hissediyorum. Harika bir taraftar olduğunu düşünüyorum” yanıtını verdi.



"MERTENS İLE HER ŞEYİ PAYLAŞIYORUZ"



Mertens ile olan ilişkisine değinen Uruguaylı futbolcu, “Milano’dan, Belçika’ya geçmiştik. Beraber 2 buçuk saat hızlı şekilde kaynaştık. Birbirimizi sevdik. Her şeyi paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Buraya geldiğimizde takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Geçmişinde de büyük oyuncuydu. Bunu yansıtıyor. Ben de o geldi diye çok mutlu oldum. Uçakta birbirimizle kaynaşmıştık. Burada o kadar büyük bir oyuncu ile oynuyor olmak gurur verici. Hep beraber takımı iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.



"KENDİMİ GALATASARAY’A ADAMIŞ DURUMDAYIM"



Sarı-kırmızılı takımdan sonraki hedefinin daha sonra belli olacağını söyleyen başarılı futbolcu, “Şimdilik Galatasaray’a odaklanmış durumdayım. 4 yıllık kontrat imzaladık. Gelecekte ne olacak bilemeyiz fakat şu anda kendimi Galatasaray’a adamış durumdayım. Taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Elimden gelen en iyi şekilde oynayıp dünya kupasında mücadele etmek de çok önemli bir gurur kendi milletimi temsil ediyor olmak. Bunlara odaklanmış durumdayım. Taraftarın desteğiyle çok iyi bir iş çıkaracağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini noktalandırdı.

