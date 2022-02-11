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Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de yarın mücadele edeceği Kayserispor ile ligde 52. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da Nef Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 28 puan aldı ve 13. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 10. basamakta yer alıyor.

52. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 51 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı Kayserispor 3-0’lık skorla kazandı.

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligdeki en farklı galibiyetini ise 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Son 13 karşılaşmada 1 galibiyet

Süper Lig'de oynadığı son 13 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı. Aslan son olarak deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de uzun zamandır istediği sonuçları alamayan Galatasaray, son galibiyetini 19. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı Giresunspor, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor mücadelelerinden 1 puanla ayrıldı.

4 karşılaşmada 1 puan

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 puan aldı. İspanyol teknik direktör ilk maçında Hatayspor'a yenilirken, daha sonra oynadığı Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında da puanla tanışamadı. Torrent idaresindeki Galatasaray, son olarak Alanyaspor maçında 1 puanı hanesine yazdırdı.

İç saha karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de iç sahada 12 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Geride kalan 12 maçta Aslan, 14 gol atarken, kalesinde 20 gole engel olamadı. Galatasaray, evinde son olarak Trabzonspor ile karşılaştı ve 2-1 mağlup oldu.
Galatasaray’da, Kayserispor maçı öncesinde Fernando Muslera ve Işık Kaan Arslan’ın sakatlıkları devam ettiğinden dolayı kadroda olamayacak. Mısır Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Mustafa Muhammed hafta içinde takımla beraber çalışmalara başladı. Mustafa, şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Galatasaray’da ayrıca Ömer Bayram sarı kart sınırında bulunuyor. Ömer sarı kart görmesi durumunda 26. haftada İzmir'de oynanacak olan Göztepe maçında görev alamayacak.

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

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