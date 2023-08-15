Son dakika transfer haberi: Galatasaray ile Aston Villa, Nicolo Zaniolo için söz kesti! Anlaşmanın detayları...

Haberin Devamı

İki kulüp, İtalyan futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonlu olarak kiralanması için prensipte anlaşmaya vardı.

Aston Villa, bir yıllık kira bedeli olarak 5 milyon Euro ödeyecek; sezon sonu 27 milyon Euro daha verip bonservisi alacak.

24 yaşındaki futbolcuyu geçtiğimiz şubat ayında 15 milyon Euro’ya Roma’dan satın alan Galatasaray, satıştan elde edeceği kârın yüzde 20’sini İtalyan kulübüne verecek.

Tarafların 1-2 gün içinde sözleşme imzalamasının ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

"UYGUN ŞARTLAR OLUŞURSA DEĞERLENDİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç öncesi basın toplantısında konuşan Okan Buruk, Zaniolo'nun transferine ilişkin gelen soruyu yanıtlamıştı.

Haberin Devamı

İtalyan yıldıza tekliflerin geldiğini belirten Buruk, "Kasığında bir sakatlık geçirdi. Henüz bizimle çalışmalara başlamadı. Birçok oyuncumuza teklif var. Nicolo da onlardan biri. Uygun şartlar oluşursa, değerlendirecek olan kulübümüz. Ben kendi işime odaklanış durumdayım. Gideceklerden çok bizle beraber mücadele edecek oyuncularımla en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla gelen oyuncumuz oldu. Onları hazır hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

UNAI EMERY ISRARLA İSTEDİ

Nicolo Zaniolo'nun transferini ısrarla isteyen Aston Villa'nın İspanyol çalıştırıcısı Unai Emery, geçtiğimiz günlerde İtalyan yıldızla ilgili konuşmuş, “Zaniolo tam olarak bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Forvet, 7 veya 10 numara oynayabiliyor. Sahip olduğu özelliklerle bize katkısı olabilecek bir oyuncu ama listemizde başka isimler de var” ifadelerini kullanmıştı.