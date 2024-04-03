Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası dikkat çeken analiz: 'Sürekli diken üstündeydi!' | 'Turbo tuşuna hiç basmadı'

Haberin Devamı

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Rams Park'ta oynanan ve her iki takımın da önemli bir mücadele sergilediği maçta kazanan taraf, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren gol ise Mauro Icardi'den geldi. Bu skorla birlikte puanını 84'e yükselten Galatasaray, liderliğini de sürdürdü.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, kritik karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı. İşte yazılanlar...

Uğur Meleke: Uyku modunda kazandı

Galatasaray’ın son Kasımpaşa maçı muhtemelen bundan sonra sarı-kırmızılarla karşılaşacak her teknik adama referans özelliği taşıyordu. 15 gün önce 4-3 biten o müsabaka Rus ruleti kıvamında geçmişti. Galatasaray’ın tamamlayamadığı her hücumu Kasımpaşa fırsata çevirmiş, sarı-kırmızıların kalesine bu sezon bir maçta 20 şut atan ilk ekip olmuşlardı. O gün Sami Uğurlu’nun ekibi özellikle iki şeyi doğru yapmıştı: Birincisi, kazandıkları topları orta sahaya kadar gelen Da Costa’ya aktarmışlardı süratle. Dün de Volkan Hoca, Strandberg’i en uçta kullanarak yapmaya çalıştı bunu. Sami Uğurlu’nun dünkü maça ikinci referansı da Galatasaray’ın sağından verdiği açıklardı. Kasımpaşalı Ben Ouanes çok zorlamıştı Galatasaray’ın sağını. Dün de Ghoulam-Rivas ikilisiyle Barış’ın arkasında fırsat kolladı Hatay ekibi. Zaman zaman da etkili oldular.

Haberin Devamı

BURUK DA DERSLER ÇIKARDI

Tabii ki o Kasımpaşa maçından dersler çıkaran tek taraf Volkan Demirel değildi. Okan Buruk da maç önü demecinde “top kendilerindeyken savunma pozisyonu” konusunda dikkatli olacaklarının altını çizdi dün. Gerçekten de kaptırdıkları topları geri kazanma konusunda daha dikkatliydiler. Son 1 ayda form grafiği çok yükselen yaşsız Mertens, karşı presin lideriydi yine.

ZAHA ETKiLi, ZiYECH TUTUKTU

Sarı-kırmızılıların çok zengin gözükmeyen hücum performansını ise iki ayrı perdede değerlendirmek gerek: İlk 45’te Zaha solda oldukça etkiliydi. İkinci yarıda vitesi düştü. Sağdaki Ziyech’se müsabaka eksikliğinin etkisiyle de olsa gerek, tutuktu genelde. Ziyech’in veriminin artması için topla daha etkili bölgelerde buluşması gerek. Lâkin Faslı oyuncu topla neredeyse reklam panolarının orada buluşuyor ve her seferinde kaleye çok fazla mesafesi oluyor. Bu da etkinliğini azaltıyor haliyle.

Haberin Devamı

Ziyech’in topla bu denli dışta buluşması, ilk 1 saatte Barış’ın bindirme şansını da ortadan kaldırdı ki Okan Hoca 67’de sağ kanadını tamamen değiştirerek müdahale etti oraya. Ancak son tahlilde Galatasaray’ın vites artırmadan, turbo tuşuna hiç basmadan, adeta uyku modunda kazandığı bir müsabaka oldu bu.

Engin Kehale: Bu yüzden zirvedeler!

Seyrantepe’ye doğru yola çıkan Galatasaray taraftarı, ilk 11’leri görünce eminim ki heyecanlanmıştır. Sezon başında kâğıt kalem verip bir kadro yaz deseler, sarı kırmızı renklere gönül veren birçok futbolsever hücum bölgesini bu şekilde dizebilirdi.

67 dakika birlikte sahada kalan bu yetenekli ayakların, menajerlik oyunlarındaki becerilerini sahaya yansıtabildiklerini söylemek zor. Zaha ve Ziyech kenara gelene kadar, Galatasaray’ın rakip kaleye attığı isabetli şut sayısı sadece 1 ile sınırlıydı.

Haberin Devamı

MAÇ DiKEN ÜSTÜNDEYDi

Okan Buruk’un oyun sistemi ön tarafta yoğun baskı üzerine. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper’in prese katılmadıkları bir düzende aynı enerjiye ve tempoya çıkılamıyor. Bunun yanında Kerem’in iç alan kullanımını, Barış’ın çizgi etkinliği ile birleşip Mertens’i sağa yaklaştırınca sanki dişliler daha iyi işliyor.

Hatay, %40’ın üzerinde sol kenar kullanımı ile Galatasaray’ın sağ bek bölgesini hedef aldığını ilk dakikadan itibaren hissettirdi. Gezgin Strandberg’in en önde oynaması, Dele-Bashiru’nun top saklama ve dripling becerileriyle aslında kolay geçmesi beklenen maçı hep diken üstünde tutmayı başardı Volkan Demirel’in öğrencileri.

Haberin Devamı

Sezon başından beri sadece Fenerbahçe deplasmanında 1 isabetli şut ile maçı tamamlayan sarı kırmızılılar, Icardi’nin golünün ardından Erce’yi 89. dakikaya kadar kurtarış yapmak zorunda bırakmadı. Bununla birlikte, gol dahil kornerlerden sürekli üretmeyi başardılar. 8 kornerden 1 gol, 1’i Abdülkerim 2’si Kaan Ayhan olmak üzere 4 fırsat yarattılar.

BU YÜZDEN ZiRVEDE

Okan Buruk’un sanırım en büyük becerilerinden biri, Galatasaray’ı skor için her zaman iyi oyuna ihtiyacı olmayan bir takıma dönüştürmek oldu. Kimse bana kadro, yetenekli ayaklar falan demesin. Birçok isim formsuzken, isteneni veremiyorken bile galip gelmeyi bildi sarı kırmızılılar. İşte bu yüzden, puan durumunda hala zirvede bu takımın ismi var.