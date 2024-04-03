Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Ali Koç'a olay sözler: Savcıları göreve çağırıyorum

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"Bütün Galatasaraylıları hayretlere düşüren bir açıklama yapıldı. O kadar büyük bir kalabalığın önünde Galatasaray Başkanvekilini tehdit etti. Tehditin boyutu da öyle küçük değil, topyekün. Nedir bu? Biz nerede yaşıyoruz? 60 milyon taraftara hitap ediyoruz. İstenmeyen olaylara neden mi olmak istiyorsunuz? Erden Timur'un başına bir şey gelse... Daha Trabzon'da bir olay yaşandı. Oranın ateşi sönmeden yeniden... Kendisine sesleniyorum: Konuştuğun kelimeleri akşam yatmadan bir daha dinle. Kesinlikle bizden aynı seviyede bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için yapılanlara değer mi? Trabzon'da yaşananların üzüntüsü bitmeden insanları provokasyona iten... Ben onun ağabeyi yaşındayım. Şampiyonluklar öyle tehditle kazanılmıyor. Şampiyonluklar sahada mücadele ile kazanılıyor. Bu 1 değil, 2 değil. Benzer tehditi Federasyon'da da yaptı. Ben de oradaydım. Gereken cevabı aldı, yerine oturdu. Ayıptır. Kendisi yurt dışında eğitim görmüş, çok önemli bir ailenin ferdi. Söylediklerini bir akıl süzgecinden geçirsin, bizi zorlamasın. Galatasaray hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek. Burada vurgulanması gereken en önemli şey ülkenin vurgusu. 60 milyon insanı birbirine kırdırmaya yönelik cümleler duyuyorum."

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"SAVCILAR HEMEN VE RESMEN HAREKET ETMELİDİR"

"Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Savcılar hemen ve resmen hareket etmelidir. Bu konuşma ve tehdit cezasız kalmamalı. Futbola hizmet eden kişiler olarak neyi konuşuyoruz. Birbirimizi tehdit ediyoruz. Çok üzgünüm değerli arkadaşlar. Bir futbol adamı olarak neyi konuşuyoruz yahu! Birbirimizi tehdit ediyoruz; bugün, yarın, gelecekte."