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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç genel kurulda yapacağı konuşmada alınacak aksiyonları anlatacak, bunların olası hukuki ve finansal sonuçlarını da aktarıp yetki isteyecek. Sponsorlar, Bankalar Birliği ve SPK ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bilgiler camiaya aktarılacak. Yapılacak fikir alışverişinin ardından da önergeyle el kaldırma usulüyle oylama yapılacak.

Ülker Stadı’nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı bugün saat 17.00’de başlayacak.

TOPLANTIDAN HANGİ KARARLAR ÇIKACAK?

Peki çoğunluk sağlanması durumunda bugün, aksi halde 9 Nisan’da gerçekleştirilecek genel kurulda Fenerbahçe neyi masaya yatıracak, hangi kararlar alınacak?

Kulüpten yapılan açıklamada Trabzon maçı sonrasındaki olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol takımının Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirileceği belirtilmişti. Buna göre sarı lacivertlilerin önünde 3 seçenek var:

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1- Futbol takımını ligden çekmek ve önümüzdeki sezona alt ligden devam etmek.

2- Futbol takımının faaliyetlerine bir süre ara vermek, dondurmak.

3- Yurt dışından bir kulüp satın almak.

TAKIM, SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKACAK MI, ÇIKMAYACAK MI?

Genel kurulda, Turkcell Süper Kupa ile ilgili kulübün tavrı da belli olacak. 7 Nisan’daki maçtan 4 gün sonra Olympiakos deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe maçın ertelenmesini talep etmiş ancak Galatasaray’ın olumsuz yanıtı sonrası TFF dev maçın planlandığı gibi Şanlıurfa’da aynı tarihte yapılacağını açıklamıştı. Başkan Ali Koç da Divan Kurulu’nda taraftarlara “Lütfen 7 Nisan için bilet talebinde, seyahat organizasyonunda bulunmayın. 2 Nisan’ı bekleyin” çağrısında bulundu.

Burada da 2 seçenek ihtimaller dahilinde:

1- Fenerbahçe, 7 Nisan’da yapılacak Süper Kupa maçını protesto etmek için sahaya çıkmayacak.

2- Ya da sarı lacivertliler olası bir ceza-yaptırımdan kaçınmak için U19 takımı ile 7 Nisan’da sahadaki yerini alacak.



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