Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan Süper Kupa ve Türkiye Kupası açıklaması: Çıkmama kararı, en az iki yıl...

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda ligden çekilme kararını 3 ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdıklarını açıkladı.

Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa maçına çıkmama yönünde büyük bir talep olduğunu kaydeden Ali Koç, iki görüşün olduğunu ve oylamaya sunacaklarını söyledi.

Başkan Ali Koç, Türkiye Kupası'na da en az 2 yıl katılmayı düşünmediklerini belirtti.

Ali Koç'un açıklamalar şöyle:

"2 Nisan akşamına kadar Urfa seyahat planı yapmayın, bilet almayın diye. En sonunda 2 Nisan gecesindeyim. Aynı çağrıyı yine yapıyorum. Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet Sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin, Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi! Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz. 15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek, bizim federasyonumuz vatan millet derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki. Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Türkiye Kupası’na en az 2 sezon katılmama düşüncesindeyiz."