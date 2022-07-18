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Galatasaray Haris Seferovic'in sözleşmesi için şart koştu! 15 maç oynarsa...

#Galatasaray#Seferovic#Benfica
Galatasaray Haris Seferovicin sözleşmesi için şart koştu 15 maç oynarsa...
Ali Naci Küçük

Galatasaray'da Marcao’nun ayrılmasının ardından stoper bölgesi, ön libero, forvet arkası ve santrfor transferi üzerine yoğunlaşıldı. Sarı kırmızılılar forvet bölgesi için Haris Seferoviç ile anlaşma sağlarken transferle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Sözleşmedeki dikkat çekici

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Galatasaray forvet için gündemine Benfica’dan Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferoviç’i alırken oyuncu, satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Seferoviç’in transfer görüşmeleri ise oldukça zorlu geçti. Spor Arena, sözleşme detaylarına ulaştı

15 MAÇ OYNARSA TAPUSU SARI KIRMIZILILARIN OLACAK

G.Saray’ın kiralama talebiyle kapısını çaldığı Benfica sözleşmeye satın alma opsiyonu koyulmasını şart koydu. Sarı kırmızılılar, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 29 maç kaçıran yıldız oyuncunun kabarık sakatlık geçmişinden çekindiği için ilk başta buna yanaşmadı.

Benfica opsiyon maddesinde diretirken Erden Timur’un çabalarıyla bir orta yol bulundu. Buna göre Seferovic, bu sezon Galatasaray ile15 resmi maça çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı kırmızılılar 3.5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alacak.

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İsviçreli futbolcu bugün üçüncü kez sağlık kontrolünden geçecek, sorun çıkmazsa imza atacak.

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SEFEROVIC GELDİ, MOHAMED GİDİYOR MU?

Fransa Lig 1 ekibi Nantes, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile yakından ilgileniyor.

Nantes Kulübü, Mostafa Mohamed için kiralık teklifinde bulunurken sarı kırmızılılar bu teklifi geri çevirdi.

"Zorunlu satın alma" maddesiyle oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fransız ekibinin yöneticileri, yarın Galatasaraylı idarecilerle bir araya gelecek.

Mostafa Mohamed bu Transfer sıcak bakarken Galatasaray bu anlaşmadan 8-10 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Şubat 2021’de satın alma opsiyonlu kiraladığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed’in opsiyonunu kullanmıştı.

Galatasaray, 1.5 yıllığına Zamalek’ten kiraladığı Mostafa Mohamed’in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemiş ve oyuncunun bonservisini almıştı.

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