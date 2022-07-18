Son dakika: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Transferlerin maliyeti belli oldu

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G.Saray dün transfer şov yaptı... Daha önce kadrosuna Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliviera’yı dahil eden Galatasaray dün üç transfere birden imza attı. Sarı kırmızılılar, Benfica’dan Haris Seferovic, Lyon’dan Leo Dubois ve Floran Grillitsch’i kadrosuna kattı.Bu üç isim yoğun bir görüşme trafiğine giren Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, titizlik ve gizlilik içinde transfer çalışmalarını yürüttü. Eleştirilere de göğüs geren Timur, toplam piyasa değeri 34 milyon Euro olan 3 oyuncuyu Galatasaray’a uygun şartlarda kazandırdı.

DUBOİS LYON’DA KAPTANLIK YAPTI

Sacha Boey ile yolları ayırdıktan sonra sağ bek takviyesi için uzun süredir çalışan Galatasaray’ın tercihi ise Olympique Lyon’da forma giyen Leo Dubois oldu. 27 yaşındaki futbolcu kulübü tarafından 6 milyon Euro bedelle satış listesini koyuldu. Lyon kulübüyle masaya oturan Erden Timur uzun görüşmelerin ardından Fransızları 2.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya ikna etti. Temmuz 2018’de Nantes’dan bedelsiz geldiği Lyon’da kaptanlık da yapan Dubois sağlık kontrollerinin ardından imzayı atıp hafta içinde Galatasaray takımına katılacak.

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FLORAN GRİLLİTSCH ADETA BİR JOKER

Sarı kırmızılıların diğer transfer bombası ise Floran Grillitsch oldu. Geçen sezon Bundesliga’da Hoffenheim takımında 18 maçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak kulübe kazandırıldı. Çok yönlü bir isim olar, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında forma giyebilen Grillitsch Hoffenheim’da geçen sezon çıktığı 18 maçın 12’sinde stoper, 5’inde ön libero, 1’inde merkez orta sahada olarak görev yaptı.

Galatasaray forvet içinse Benfica’dan Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferoviç’i aldı. Seferoviç satın alma opsiyonuyla kiralandı.

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15 MAÇ OYNARSA TAPUSU SARI KIRMIZILILARIN OLACAK

Seferoviç’in transfer görüşmeleri oldukça zorlu geçti... G.Saray’ın kiralama talebiyle kapısını çaldığı Benfica sözleşmeye satın alma opsiyonu koyulmasını şart koydu. Sarı kırmızılılar, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 29 maç kaçıran yıldız oyuncunun kabarık sakatlık geçmişinden çekindiği için ilk başta buna yanaşmadı. Benfica opsiyon maddesinde diretirken Erden Timur’un çabalarıyla bir orta yol bulundu. Buna göre Seferovic, bu sezon Galatasaray ile15 resmi maça çıkarsa satın alma opsiyonu devreye girecek ve sarı kırmızılılar 3.5 milyon Euro karşılığında oyuncuyu alacak. İsviçreli futbolcu bugün üçüncü kez sağlık kontrolünden geçecek, sorun çıkmazsa imza atacak.