Galatasaray - Giresunspor maçında inanılmaz hata! Abdülkerim Bardakcı yıkıldı, Emre Akbaba tepki çekti...

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Spor Toto Süper Lig'e Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor galibiyetiyle başlayan sarı kırmızılılar, taraftarının önünde Giresunspor'u konuk etti.

Müsabakanın ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken ikinci yarının sonlarına doğru sarı kırmızılı takım şok bir golle geriye düştü.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yeni transfer Abdülkerim Bardakcı, iyi performans sergilediği maçta bir anlık dikkatsizlik sonrası gole sebebiyet verdi.

ABDÜLKERİM'DEN BÜYÜK HATA

Giresunsporlu oyunculardan gelen topu göğsüyle kontrol eden Abdülkerim, geriye dönüp Muslera ile oynamak isterken Borja Sainz'ı fark etmedi ve topu İspanyol oyuncunun önüne bıraktı.

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BORJA SAİNZ AFFETMEDİ

Bu hatayı iyi değerlendiren Borja Sainz ise kaleci Muslera'yı geçerek topu filelere gönderdi ve Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.

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Yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşayan Abdülkerim Bardakcı'yı takım arkadaşları teselli etti.

EMRE AKBABA'NIN OYUNU ELEŞTİRİLDİ

Geçen sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak tamamlayan ve Akdeniz ekibinde gösterdiği performansla sarı kırmızılılara geri dönen Emre Akbaba, Giresunspor maçındaki performansıyla eleştirildi.

Sarı kırmızılı takımda, Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, ilk yarıda varlık gösteremezken 45 dakika sonunda Okan Buruk tarafından oyundan alındı.

"TRİBÜN BASKISINDAN KORKUYOR"

Sosyal medya sarı kırmızılı taraftarlardan eleştiri alan Emre Akbaba'yı yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Galatasaray'ın efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu da eleştirdi.

Emre'nin Galatasaray'da baskı altında kaldığını belirten Tugay Kerimoğlu, "Emre Akbaba olmuyor. Tribün baskısından korkuyor ve Alanyaspor'daki gibi istediklerini yapamıyor." yorumunu yaptı.