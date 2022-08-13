Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayla ligde 15. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 6-3’lük üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

Giresunspor'un 11'i: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Mejia, Traore, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Mertens ve Torreıra yedek

Mertens ve Torreira, Galatasaray-Giresunspor maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Giresunspor ile Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın ikisini kazanan Galatasaray, daha önceki yedi karşılaşmanın sadece üçünde puan kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu rekabet tarihinde ilk kez rakibine üst üste iki mücadelede mağlup olma tehlikesiyle karşı karşıya. Galatasaray'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Giresunspor, bu karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşadı. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında 2+ gol atan Galatasaray, bu dönemdeki tek mağlubiyetini mayıs ayında Sivasspor karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, bu şekilde daha uzun bir gol serisini en son Ocak-Mart 2021 arasındaki dönemde yaşadı. Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında da gol atan Giresunspor, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Dış sahadaki son yedi karşılaşmasında aynı sonucu üst üste iki kere almayan yeşil-beyazlılar, son ziyaretinde Hatayspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu.

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Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kaybetmeyen Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Nisan-Eylül 2021 arasındaki 13 karşılaşmalık dönemde yaşadı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Giresunspor, daha önceki toplam 24 ziyaretinden sadece bir kez kayıpsız dönmüştü.

,2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig'de 20+ maça çıkan oyuncular arasında gol ortalaması en yüksek isim, Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis. Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor ağlarını sarsan Rahmetullah Berişbek'in en üst lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Galatasaray'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Kayserispor.

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Okan Buruk, Aralık 2014'ten (Hamza Hamzaoğlu) bu yana Galatasaray'ın başında Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı kazanan ilk teknik direktör olmak istiyor. Galatasaray ile Süper Lig'de karşılaştığı dört maçın ikisini kazanan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in en üst ligde daha fazla mağlup ettiği iki takım bulunuyor: Göztepe & Yeni Malatyaspor.

Maçın VAR'ı Hakan Ceylan

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Giresunspor’u ağırlayacak. NEF Stadyumu’nda bugün 21.45’te başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

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Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan’a AVAR olarak Koray Gençerler eşlik edecek.

15. randevu

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 20 golüne, Giresunspor 12 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Giresunspor 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Bu sezon ligde ilk kez iç sahada

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı. Aslan bu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

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Galatasaray'da Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, sakatlıklarından dolayı Giresunspor maçında oynamayacak.

Galatasaray'ın yeni transferleri Belçikalı futbolcu Dries Mertens ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu hafta takımla çalışmalarda yer aldı.

GALATASARAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Giresunspor maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak