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Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde zorunlu satın alma maddesine takıldı

#Transfer#Gedson#Galatasaray
Galatasaray, Gedson Fernandes transferinde zorunlu satın alma maddesine takıldı

Benfica ile kesin anlaşma sağlanamadı. Portekiz ekibi, 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu mecbur tutmak istiyor. 

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Galatasaray’a imza atmak için geri sayıma geçen Gedson Fernandes’in transferi ‘zorunlu satın alma’ maddesine takıldı.

Transfer şartları ve satın alma opsiyonu bedelinde anlaşan G.Saray ile Benfica, opsiyon kriterinde henüz uzlaşma sağlayamadı.

Sarı kırmızılıların sunduğu 1.5 yıllığına 1.5 milyon Euro kiralama ve 8.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bedelini kabul eden Benfica, ‘zorunlu satın alma’ maddesini şart koştu.

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HENÜZ ORTA YOL BULUNAMADI

Benfica, 2023 Mayıs ayında G.Saray’ın 8.5 milyon Euro’luk bedeli ödemesini talep etti ve bu konuda geri adım atmadı.

Cimbom ise opsiyonun isteğe bağlı ve kulübün tasarrufunda olmasını talep etti. İki kulüp henüz bu kriter hakkında uzlaşma sağlayamazken görüşmeler sürüyor.

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