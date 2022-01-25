Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in reddettiği teklifi açıkladı! Seçim kararı alacak mı?

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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray'da teknik direktör değişikliği de beklenen galibiyetleri getirmezken Başkan Burak Elmas ve yönetimi taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından basının karşısına çıkarak gündeme ilişkin konuşan Burak Elmas, bu kez Habertürk'te yayımlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

FİKİR AYRILIKLARI OLABİLİYOR

Seçim öncesi çalıştığınız ekiple seçim sonrasında fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle bir süreçte dostça ayrılıklar da normal. Bu bir iktidar meselesi değil. Seçimlerimden pişman değilim, önümüze bakacağız. Biz Galatasaray'ın en zor döneminde göreve geldik.

GHEZZAL TRANSFERİNİ UYGUN BULMADIM

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Futbolcuları scouting departmanımız önerdi. Alternatifli bir listemiz vardı. Ghezzal da o listedeydi. Ancak maliyeti sebebiyle ben ve arkadaşlarım transferini yapmadı. Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon avroya geldiğini gördük ve Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir karar almamayı uygun gördüm.

TRANSFERLER HOCAMIZIN (FATİH TERİM) ONAYIYLA YAPILDI

Bu listede bulunan isimleri transfer ettik, hocamızın onayıyla. 21 milyon Euro civarında uzun vadeli ödemelerle alınan bir listedir. Biz, transferlerin tamamının evraklarını denetleme kurulumuza teslim ettik. Hepsini denetim kuruluna verdik. Biz gelene kadar bu takımın FFP sorunu vardı. Sürekli kiralık oyuncuların gelip gittiği ve yeni bir takım kurulmak zorunda olduğu bir takımdık. Galatasaray'ın, Portekiz takımlarının ve Avrupa'da bazı takımların yaptığı sisteme geçiş mecburiyeti vardı. Morutan ve Cicaldau, verilen listede vardı. Hocamız istedi, scout ekibimiz izledi, biz de aldık.

ALDATILMA KELİMESİNİN ALTINI DOLDURMAK LAZIM (FATİH TERİM İÇİN)

Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini (Fatih Terim için) bilmiyorum. Göreve geldikten sonra hocamızla finansal durumu konuştum. Anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. 'Futbol aklı olarak siz benim için çok önemlisiniz' dedim. Ben Fatih Hoca'ya 'genç ve potansiyelli oyuncular alalım. Bir sistem kuralım' dedim. Galatasaray'ın popüler olmak için karar alma lüksü yok. Hedefimiz şuydu. Genç oyunculara yatırım yapmak, ücret bütçesini oyuncu başı 700 bin Eurolara indirmek ve bu oyuncuların gelişerek gelir getirmeleri.

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GALATASARAY KARŞITI BİR FEDERASYON VAR

Karşımızda, ciddi anlamda Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğümüz bir federasyon var. Hakemlerin bazı hatalarının istekli yapıldığını düşünüyorum. Galatasaray'a operasyon var. Hatta bizim gitmemizi isteyen birilerinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden federasyonun bize operasyon yaptığını düşünüyoruz. Biz diyalog yolu ile anlaşmayı denedik. Hatta süreç de Oğulcan süreci ile başladı. Ancak gördük ki her ayrı konuda diyalog ile çözülmesi mümkün görünmeyen bir karşıtlık var. Hakem atamalarında da disiplin cezalarında da aynı şeyi söyledik, adaletsizlik var. Sorunlar çözülmüyor çünkü çözüm iradesi yok. İstifayı talep etmiyorum, zaruret olduğunu düşünüyorum. Federasyon hiçbir sorunu umursamıyor. Nasıl olsa orada olacaklarını biliyorlar. Federasyon tam anlamıyla özerk değil, bu yüzden kulüplere karşı sorumluluk hissetmiyor.

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PROJELER DEVAM EDECEK

Asla yalan söylemedik. Biz projelerimizi 2 aylık sunmadık, 3 sene için seçildik, 3 senede gerçekleştireceğiz dedik. Bize gül bahçesi de sunulmadı. Pandemiden çıkılmış, yayın geliri azalmış... Kurun geldiği noktada ciddi bir darbe yedik. Sponsorlukları düzeltmek ve büyütmek için çalışmalarımız devam ediyor.

YÖNETİMDEKİ İSTİFALAR...

Rezan Epözdemir'in duyduğu rahatsızlıkların hiçbiri sürpriz değil. Yönetim kurulumuzda dile getirmişti. Fakat biz, yönetime geldikten sonra eski alışkanlıklardan kurtulmamız gerektiğini düşündük.

TORRENT'LE İLK DEFA NE ZAMAN GÖRÜŞÜLDÜ?

Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. B planı yapmaya mecburdur. Yaz aylarında yeni hoca arayışı olmadı. Çok kısa zamanda böyle bir görüşme oldu. Fatih Terim’e, böyle bir görüşme yapıldığını söylemedik. Sadece bir maçtan sonra Guardiola’nın yardımcısıyla ilgili bir bilgi olduğunu ona ilettim. Görüşme detaylarını anlatmadım. Üzerinde durmadık. Detay konuşmadık. Hocamız kimden geldiğini sormuştu. Domenec Torrent'le ben görüştüm. Daha sonra en uygun opsiyon bu olduğu için Fatih Terim’le yolları ayırdım. Yönetim kurulundaki arkadaşlara çirkin saldırılar oldu. Zamanı geldiğinde bu tür şeylerle ilgili yargıya gidiyoruz. İnsanları zan altında bırakmaktan imtina ediyorum.

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YÖNETİMDE 'TERİM KALSIN' DİYENLER OLDU

Yönetim kurulunda kimin karşı, kimin lehte olduğuna kadar konuşulan, yönetim kurulu arkadaşlarımızı hedefe koymaya çalışan bilgi kirliliği var. Başkan yönetim kuruluyla her zaman istişare eder. Yönetimde 'Terim kalsın' diyenler de oldu. Değişikliğin zamanlamasıyla ilgili farklı fikirleri olanlar da vardı.

TERİM'LE AYRILIK KONUSUNDA ÇOK HASSAS DAVRANMAYA ÇALIŞTIM

Özellikle bu konuda çok hassas davranmaya çalıştım. Camiamız için çok değerli olan futbol adamı var. Camiamızın üyesi. Benim de kendisi çok sevdiğim Galatasaraylı. Burada Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm kararı almak zorundayım. Bekleyecek durumda değil Galatasaray. Bu kararın arkasındayım. Bu kadar zor durumda Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyorsunuz, sizi kimsenin korumasını bekleyemezsiniz. Burada cesaret göstermek lazım. Galatasaray başkanlığında cesaret gösteremeyecekseniz, bunu yapmamanız lazım. Galatasaraylı olarak bildiklerim ve gördüklerim dahilinde en uygun kararı vermeye çalıştım. Bunun doğru olup, olmadığını zaman gösterecek. Bu kararı almak için yeterli sebepleri vardı. Alınan kararlar kişilerin önemini Galatasaray açısından azaltmaz. Takıma dahil sahip çıkılmayan, bütün taraftarları söylemek istemiyorum ama ciddi protestoların olduğu, Galatasaray başkanına her zaman eleştiri olabilir. Takımın taraftarına çok ihtiyacı olduğu dönemde yanında olması lazım. Bundan sonra radikal karar almazsak önümüzde ödemek zorunda olduğumuz borç var.

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FATİH TERİM'E BAŞKAN YARDIMCILIĞINI TEKLİF ETTİM

Ben hala Fatih Terim'in çok önemli futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Hocaya da bunu söyledim. Sahada yıpranmasını arzu etmediğini söyledim. Kendisinin de başkan yardımcısı olarak Sportif A.Ş.'de bu projenin uygulamasına devam etmesini arzu ettiğimi söyledim. Hocamız da arzu etmediğini söyledi, tabii ki kendi takdiridir. Tabii ki ayrılıklar her zaman kolay değildir. En iyi şekilde yolları ayırmaya çalıştık. Sosyal medyada kasıtlı yapanlar da var, bu tepkileri göze almıyorsunuz bu zor kararları alamazsınız. Galatasaray'ın bu kadar zor döneminde aday olduğuysanız. Galatasaray zor camiadır. Galatasaray'ın değerlerinde sorgulamak vardır. Bu süreçte ülkemizin de içinden geçtiği iklime uygun şekilde cepheleşme var. Bundan vazgeçmek istemeyenler var. Sessiz çoğunluğun sesi fazla çıkmıyor. Benim ailem, kızıma, çocuklarıma gelen mesajlar. Benim cep telefonumu sosyal medyada yayınladılar. Hakikaten bu alışkanlık haline gelmek üzere. Eleştirinin en serti olabilir. Galatasaray'da bu olmuştur. 1911 yılında Ali Sami Yen Bey'in üyelere yazdığı yazıyı okudum. O zaman da aynı şey var. 'Benden davet beklemeyin, gelin yardım edin' diyor. Açıkçası ben de onu yapmaya çalıştım.

İSTİŞARE KURULUNU KOVİD SEBEBİYLE TOPLAMADIK

Kovid-19 sebebiyle belli bir yaşın üzerinde büyüklerimiz olduğu için istişare kurulumuzu toplamadık. Divan kurulu toplantımızı online yapacağız. Bazı başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. Çok çok büyük bir projeyi konuşuyoruz.

VİCDANSIZ ELEŞTİRİLER YAPILIYOR

İki konuyu ayırmak lazım. Bir tanesi seçilmiş arkadaşımız. Bizim yönetim kurulunda herkes görüşlerini rahat dile getirebiliyor. Biz Galatasaray'ı Galatasaraylılar adına, üyelerimiz adına yönetiyoruz. Tepkileri ve gerçekleri birbirinden ayırmak lazım. Çok haksız kişiliklere saldırılan vicdansız eleştiriler yapılıyor. Hepimize yapılıyor. Yönetim kurulunda beraber seçildiğimiz arkadaşlarımızı korumakla yükümlüyüm. Onlar isimlerini benim ismimin altına koydular. Bugün maalesef o kadar çok dedikodu üretiliyor ki, bunların doğruluğu tespit etmeden kabul etmem mümkün değil.

Camiayla restleşme gibi ihtimal olamaz. Sadece doğruları yapmak üzere hareket ediyoruz. Camiamızın istek ve arzularını sürekli dinlemeye çalışıyoruz. Galatasaray'da bizi eleştiren herkesin masaya gelip oturacak durumdadır. Birçok arkadaşımın da baştan göreve gelerek boş tarihli istifa mektuplarını bana teslim ettiler. Hande Hanım da onlardan biri. Çok daha büyük problemlerimiz var. Konuyla ilgili problemi olan kişinin bana anlatması, ben çözmüyorsam bunu anlatması çok doğaldır. Sorunları kişilere zimmetliyoruz, kişilerden intikam aldıktan sonra sorunları hallettiğimizi düşünüyoruz, halbuki sorunlarla yaşamaya devam ediyoruz. Galatasaray'da bu hep böyle oldu. Galatasaray'da herkesin masada oturması lazım. Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu sorunlar yumağı tek bir yönetimin yapabileceği mücadele değil. Kişilere takılmamak lazım, gereken neyse her şeyi yaparız. Benden önceki arkadaşlarım da yapar. Normal bir dönem yaşıyoruz, normal kavgaları veriyoruz, hayır! Olağanüstü dönem yaşıyoruz, olağanüstü önlemleri almamız lazım. Şu anda olağanüstü önlemleri camiasıyla paylaşmaktan imtina etmeyen başkan ve yönetimi var.

TAKIMI DESTEKLESİNLER, BURADAN ÇIKACAĞIZ

Diğer branşlarda ciddi gelişme var. Erkek basketbol ciddi toparlanmış, Avrupa'da ciddi başarılar var. 3 senede yapacakların hesaplarını 5 ayda sorarsanız her şeyi eleştirebilirsiniz. Geçtiğimiz 5 ayda hata yapmadık mı? Yaptık, kabul ediyorum. Hızla düzelecek, zor zamanlardan çıkacağız. Yönetime ve bana kızabilirler. Ben Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan yönetim kurulunun desteği ile çıkmak istiyoruz. Ama Galatasaraylıların desteğine takımın çok ihtiyacı var. Lütfen bize olan tepkilerini takıma yansıtmasınlar. Desteklesinler, buradan çıkacağız.

IŞITAN GÜN'LE ESKİ YÖNETİM ARASINDA ÖYLE BİR ANLAŞMA YAPILMIŞ

Denetim kurulumuzda camialardan gelen istekler konusunda denetleme yapmalarını rica ettik. Bu konuyla ilgili araştırma yaptık. Galatasaray yönetimi olarak her konuya cevap veremiyorsunuz. Çıkıp 5 gün "Bu yalan, şu gerçek" diye cevap vermeniz lazım. Işıtan Gün'le eski yönetim arasında öyle bir anlaşma yapılmış. Tek taraflı kulüp tarafından feshedilmiş, ürünler iade edilmiş. Buna cevap vermediğimiz zaman, özellikle son dönemlerde bazı kanallarda ağza alınmayacak şekilde Galatasaray yöneticisi ve başkanına hitap eden insanlar var. Herkesin bir ailesi var. Işıtan Bey'in de ailesine böyle bir yalan sebebiyle geldi. Eğer bir yolsuzluk, bir hata, ciddi anlamda bir hata varsa bu ispatlanıyorsa ben mahkemeye giderim. Hatta denetleme kurulu denetler, üyelerimize sunar. Bu yalan ve dedikoduyla Galatasaray'ı çıkarmamız mümkün değil. Maalesef yalan haberlerin ödüllendirdiğini ve muhatap olan kişilerin yalan haberlerle yaşamak durumunda olduğu bir ortamdayız.

IŞITAN GÜN'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER...

Transfer döneminde bütün transferleri ben şahsen oyuncuların resmi menajerleriyle görüştüm. O kadar çok çirkin iddia var ki. Onun için yapmış olduğumuz bütün transfer dosyalarını denetim kuruluna teslim ettim. Bu iddiaları ispatlamadan dile getirmek istemem. Son dönemlerde dışarıda satılan ürünler mevzu. Galatasaray Spor Kulübü'ne Nike'nin verdiği ürünler dışarıda satılıyor. Bununla ilgili savcılığa başvurduk. Kendi kulübümle ilgili savcıların araştırma yapmasını istedik. Futbolcularımızdan başka kimsenin giymemesi gereken ürünler bazı sitelerde satılıyor. Tespitlerimizi yaptık. Bunu hocaya da söyleyerek yaptık. Galatasaray'da böyle bir şeye asla izin vermez dedik. Kendisi de gereken her şeyi yapın, sonuna kadar gidin lütfen dedi. Bu tür konularda Galatasaray bizim değil, Galatasaraylıların. Denetleme konusunda çok şeffaf ve açığız. Herkesle ilgili yüzlerce eleştiri yapılıyor. Sorunları çözmemiz lazım. Galatasaray'da yöneticiler, başkan geçici. Sorunlar gerçek. Hatta Galatasaray'ın geleceği tehlike altındadır. Birbirimizle dalga geçip, muhalefet yapmak değil sorunları çözmek zamanıdır.

IŞITAN GÜN'ÜN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

Yönetim kurulunda çok ciddi kadın varlığını, kadınların aktif olarak varlığını önemseyen kuruluz. Onların görüşleri çok önemlidir. Ama böyle bir üslubu kabul etmemiz mümkün değil. Gereken neyse olur. Işıtan Bey özür diledi ama. Burada kişilerle ilgili tek tek konuşmak istemiyorum. Aslında bir cadı avı var. Hepimiz bazı yerlerde bazen hata yapıyoruz. Biz bazen yönetim kurulundan kadın arkadaşlarımızdan özür dileyerek sözler söyleyebiliyoruz. Ama burada amaç başka. Bunun sonucunda Galatasaray zarar görür. Arzu eden varsa bu davranışlara devam edebilir. Bugün Galatasaray'ın çok ciddi çözüm bekleyen problemleri var.

SEÇİME GİDİLECEK Mİ?

Ne ibrayı ne de seçimi düşünüyorum. Üyelerimiz nasıl bizi seçtilerse oylarıyla gerekli kararları da alabilirler. Buna da saygı duyarım. İbra edilmezsem, tüzüğümüz ne gerekiyorsa yaparım. Şu an ibrayı değil, birçok sorun var, onları düşünüyorum.

GOMIS'LE GÖRÜŞÜYORUZ

Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Sarı kart cezalılar, sakatlıklar oldu. Galatasaray'ın finansmanını bozmayacak şekilde önümüzdeki dönemde bir oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Çok ciddi arayış içerisindeyiz. UEFA'da üç değişiklik hakkımız var. Gomis ile de görüşüyoruz. Galatasaray bütçesine maliyet yaratmayacak ama Galatasaray'a çok katkısı olacak oyuncu lazım.