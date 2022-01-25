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Son Dakika: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten Okan Kocuk açıklaması! 'Galatasaray'la anlaşma zemini bulamadık'

#Galatasaray#Giresunspor#Okan Kocuk
Son Dakika: Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmetten Okan Kocuk açıklaması Galatasarayla anlaşma zemini bulamadık

GZT Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'a döneceği yönündeki iddiaların ardından kiralık kaleci Okan Kocuk ile ilgili açıklama yaptı. Karaahmet, sarı kırmızılı kulüple yapılan görüşmelerde anlaşma zemini bulamadıklarını ifade etti.

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Muslera’nın sakatlığı, İsmail Çipe ile Fatih Öztürk’ün ise performansları sonrasında Torrent’in, 6 numara ile birlikte ilk sıraya yazdığı kaleci transferiydi.

Galatasaray sezon sonunda Okan Kocuk’un da takıma geri dönecek olması nedeniyle yeni bir transfer yerine bir diğer Süper Lig ekibi Giresunspor’a kiraladığı tecrübeli kalecisini geri çağırdı.

Giresunspor ise sezon başında kiralanan Okan Kocuk için oyuncu değişimi ya da takas formülüne yanaşmadı. Karadeniz ekibi, Okan Kocuk’u ara transfer döneminde yani 5 ay önce Galatasaray’a geri vermek için tam 6 milyon TL nakit para istedi.

Bu talep sonrasında Galatasaray yönetiminin nasıl bir politika ve yol izleyeceği henüz netleşmezken Giresun cephesinden yeni bir açıklama geldi.

'GALATASARAY İLE ANLAŞMA ZEMİNİ BULAMADIK'

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Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Okan Kocuk konusunda iki kulübün çıkarları doğrultusunda Galatasaray ile anlaşma zemini henüz bulmadık. Çok detay vermek istemiyorum. Galatasaray çok almak istiyorsa kulübümün çıkarlarını düşünmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Giresunspor#Okan Kocuk

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