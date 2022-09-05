Galatasaray - Gaziantep FK maçında tartışmalı kırmızı kart kararı! Okan Buruk çılgına döndü...

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda ligin formda ekiplerinden Gaziantep FK'yı ağırlarken Abdülkerim Bardakcı'nın gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki savunmacı, karşılaşmanın 44. dakikasında rakip oyuncuyla giriştiği hava topu mücadelesi sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından ikinci sarı karttan ihraç edildi.

Pozisyonun hemen ardından Yaşar Kemal Uğurlu tereddütsüz kartını çıkarırken sarı kırmızılı oyuncular ve teknik heyet karara tepki gösterdi.

Galatasaray'da tüm oyuncular hakeme itirazda bulunurken Lucas Torreira da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

İLK KEZ KIRMIZI GÖRDÜ

Sarı kırmızılı formayla 5. lig maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig kariyerinin 89. maçında, ilk kez kırmızı kart gördü.

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Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart gördüğü hava topu mücadelesi

OKAN BURUK ÇOK ÖFKELENDİ

Uğurlu'nun kırmızı kart kararına çok sinirlenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yoğun itirazda bulundu.

Abdülkerim'in ihracı sonrası seyircilere de dönerek takıma destek vermeleri yönünde işaret yapan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı kırmızılı takımın resmi Twitter hesabından Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafı paylaşılırken "ünlem ve soru işareti" kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Kart sonrası birçok sarı kırmızılı taraftar sosyal medyadan paylaşım yaparak pozisyonun kırmızı kartı gerektirmediği yönünde görüş bildirdi.

GALATASARAY’DA SEFEROVİC’İN YERİNE GOMİS 11’DE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Haris Seferovic’in yerine Bafetimbi Gomis’e görev verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Gaziantep FK karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, forvette Haris Seferovic’in yerine Bafetimbi Gomis’e görev verdi. Gomis bu sezon ilk kez 11’de başlarken, Seferovic de ilk kez yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-kırmızılılarda tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlayan Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö ile Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

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LEO DUBOİS İLK KEZ 21 KİŞİLİK KADRODA

Yazın kamp döneminde Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Fransız sağ bek Leo Dubois, iyileşmesinin ardından geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı. Dubois, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda; Okan Kocuk, Leo Dubois, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman ve Kazımcan Karataş ise yedeklerde bekledi.

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SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Galatasaray taraftarı, Gaziantep FK maçına yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar stadın büyük çoğunluğunu doldururken, konuk ekip taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı. Sarı-kırmızılı tribünler, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını karşılaşmaya hazırladı. Taraftarlar, maç öncesinde ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan silahlı saldırıya karşı farkındalık oluşturmak için maç 1 dakika geç başladı.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde etti. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik 10 puan topladı.

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Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 4 müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Bu gollerin ikisi de Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda da kalesinde 1 gol gördü.