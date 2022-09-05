Canlı: Galatasaray - Gaziantep FK maçı

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Daha önce yapılan maçlarda sarı-kırmızılılar 4 kez kazanırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez 3 puan aldı.

Maçta ilk devre oynanıyor

Galatasaray 0-0 Gaziantep FK

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, van Aanholt, Torreira, Oliviera, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Figueiredo, Sagal, Maxim, Kitsiou.

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep maçı NEF Stadyumu’nda saat 21:00’de başladı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönettiği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan elde etti. Kırmızı-siyahlılar ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik 10 puan topladı.

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Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 4 müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Bu gollerin ikisi de Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda da kalesinde 1 gol gördü.

LİGDEKİ 7. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

BU SEZON EVİNDEKİ İKİNCİ MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Midtsjö bu hafta tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlamıştı.