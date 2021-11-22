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Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçeli yıldızların keyifli sohbeti: "Asist kralı diye aldık, gol kralı olacak"

#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray
Galatasaray galibiyeti sonrası Fenerbahçeli yıldızların keyifli sohbeti: Asist kralı diye aldık, gol kralı olacak

Galatasaray galibiyeti sonrası F.Bahçeli futbolcuların takım otobüsündeki keyifli sohbeti geceye damga vurdu. İlk golde müthiş bir pas atan İrfan Can, yıldız futbolcuya “Vallahi ben de artık Mesut ağabeyden asist bekliyorum. Ben onu gol kralı yapacağım ama arada o da bana gol attırsın” diye takılırken, Mert Hakan da “Türkiye adamı değiştirir abi” yorumunda bulundu.

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F.Bahçe’nin ezeli rakibi Galatasaray’ı devirmesinin ardından saha içinde yaşanan coşku maç sonu da devam ederken Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ın takım otobüsünde diyaloğu geceye damga vurdu.

İrfan Can “Vallahi ben de artık Mesut ağabeyden asist bekliyorum. Bana asist yaparsa mutlu olurum. Ben onu gol kralı yapacağım ama arada o da bana gol attırsın artık. “Asist king” diye aldık, gol kralı olacak” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine yanında oturan Mert Hakan “Türkiye adamı değiştirir abi” yorumunda bulundu.

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Mesut: Fenerbahçemle büyüdüm

Mesut, “İrfan asist kralı olacak inşallah. Çok güzel iyi top attı” derken, İrfan Can ise “Mesut ağabey ilk 10 metrede çok hızlı. Tutamazlar Mesut ağabeyi. Daha sonra vites küçültüyor” sözleriyle dünyaca ünlü futbolcuya takıldı. G.Saray’a ilk kez gol atan Mesut Özil maç sonu ise
şunları söyledi: “Çok mutluyuz. Güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. İyi oynayan takım kazandı. Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti.”

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#Fenerbahçe#Derbi#Galatasaray

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