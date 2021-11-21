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Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Galatasaray galibiyeti yorumu: 'İyi oynayan kazandı'

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Galatasaray
Fenerbahçede Mesut Özilden Galatasaray galibiyeti yorumu: İyi oynayan kazandı

Fenerbahçe'nin kaptanların Mesut Özil, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk golün sahibi Mesut Özil, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'SONUNA KADAR SAVAŞTIK'

Maçı değerlendiren Mesut Özil, "Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz" dedi.

'İYİ OYNAYAN KAZANDI'

Yıldız futbolcu sözlerini, "Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar" ifadeleriyle sürdürdü.

'BENİ DAHA DA MUTLU ETTİ'

Attığı gole de değinen Mesut, "Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Galatasaray

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