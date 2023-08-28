Galatasaray, Fransız yıldızın transferi için harekete geçti! Tottenham ile görüşmeler başladı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, defans ve orta saha bölgelerine birer oyuncu daha katmayı planlarken Fransa'dan yeni bir iddia geldi.

Yeni sezonda hem Avrupa'da hem Türkiye'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek isteyen son şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya 90 dakikada uzaklıkta.

MOLDE KARŞISINDA TUR YAKIN

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Norveç ekibi Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar, yarın oynanacak rövanş mücadelesinden galibiyet ya da beraberlikle ayrılması durumunda adını gruplara yazdıracak.

Ülkemizi Devler Ligi'nde gruplarda temsil etmeye yakın olan sarı kırmızılılar, Avrupa'da ve ligde başarıyla mücadele edecek bir ekip oluşturmak istiyor.

ÖNEMLİ TAKVİYELER YAPILDI

Mauro Icardi'nin bonservisini PSG'den alan sarı kırmızılılar; Angelino, Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Bacambu, Tete, Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha gibi yıldızları takıma katarak önemli hamleler yaptı.

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FRANSIZLAR AÇIKLADI

Savunma ve orta sahaya birer oyuncu daha almayı planlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken Fransa'dan önemli bir iddia geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın uluslararası bir orta saha oyuncusu için çalışmalarına devam ediyor.

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GİRİŞİMLER BAŞLADI

Sarı kırmızılıların bu doğrultuda Fenerbahçe'nin de listesinde olduğu belirtilen Tanguy Ndombele'nin transferi için Tottenham ile temasa geçtiği aktarıldı.

FORMA GİYME OLASILIĞI YÜKSEK

Haberde, Galatasaray ve Tottenham'ın transfer için görüşme halinde olduğu ifade edilirken oyuncunun önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı formayı giyme ihtimalinin hayli yüksek olduğu da aktarıldı.

62 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLMUŞTU

2019-20 sezonunun başında 62 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Tottenham'a Transfer olan 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Londra ekibinin forması ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

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Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren ve mavi beyazlı ekiple İtalya Serie A şampiyonluğu kazanan Ndombele, 40 maçta 2 gol ve 1 asist ile şampiyonluğa katkıda bulunmuştu.