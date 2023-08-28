Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rövanş maçları hangi kanalda yayınlanacak?

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Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rövanş müsabakalarına çıkıyor. Rövanşta tur mücadelesi verecek olan ekiplerimizin maçlarının yayıncıları belli oldu.

G.SARAY YARIN MOLDE'Yİ AĞIRLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray, ilk maçta Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederken yarın Rams Park'ta rövanş maçına çıkacak.

FENERBAHÇE TURA ÇOK YAKIN

Konferans Ligi'ndeki ekiplerimizden Fenerbahçe, ilk maçta Hollanda ekibi Twente'yi 5-1 mağlup ederken rövanş öncesi tura büyük oranda yakın.

Yine Konferans Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Beşiktaş, Denimo Kiev'i deplasmanda 3-2 mağlup ederken Adana Demirspor ise deplasmanda Genk'e 2-1 yenildi.

Konferans Ligi RÖVANŞLARI 31 AĞUSTOS'TA

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rövanş maçları 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

İşte temsilcilerimizin play-off turundaki maçlarının yayıncıları:

Galatasaray-Molde karşılaşması EXXEN'de yayınlanacak.

Beşiktaş-Dinamo Kiev maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

Twente-Fenerbahçe maçı ise S Sport ekranlarında yayınlanacak.

Adana Demirspor-Genk karşılaşması TV 8.5 ekranlarında olacak.