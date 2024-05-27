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Galatasaray, Fenerbahçe’yi 14. kez ikinci yaptı

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaray, Fenerbahçe’yi 14. kez ikinci yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 07:00

2 dev takım arasındaki ezeli rekabette çarpıcı sonuç dikkat çekiyor. Derbiden istediği sonucu alan Cimbom’un mutlu sona ulaştığı 24 sezonun 14’ünde sarı lacivertliler ikinci oldu. Fenerbahçe’nin 19 lig zaferinde ise Galatasaray 5 kez ikinciliğe razı oldu.

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G.Saray, dün Konya’da elde ettiği sonuçla Süper Lig’de 24. kez mutlu sona ulaşırken, 19 şampiyonlukta kalan Fenerbahçe 20. kez ikinciliğe razı oldu. Sarı kırmızılı takım, şampiyonluk kazandığı 24 sezonun 14’ünde sarı lacivertlileri, 7’sinde Beşiktaş’ı, 2’sinde Eskişehirspor’u, 1’inde Başakşehir’i ikincilikte bıraktı. Fenerbahçe’nin 19 lig zaferinin 7’sinde Beşiktaş, 6’sında Trabzonspor, 5’inde Galatasaray, 1’inde de Eskişehirspor ikinciliğe razı oldu.

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KANARYA 44, ASLAN 35 KEZ LiGi iLK 2 SIRADA BiTiRDi

Süper Lig’de en çok ilk 2’ye giren takım, açık ara farkla Fenerbahçe. Sarı lacivertliler 66 sezonun 44’ünü ilk 2’de bitirirken, bunların 19’unda şampiyonluğa ulaştı, 25’inde ikincilikle yetindi. Galatasaray 35 kez ilk 2’ye girdiği Süper Lig’de 24 şampiyonluk kazanırken, 11’inde ikinci oldu. Beşiktaş ise, ilk 2’de tamamladığı 30 sezonunda 16’sında ipi önde göğüsledi, 14’ünde ikinciliği elde etti. Trabzonspor ise ilk 2’ye girmeyi başardığı 16 sezonun 7’inde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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