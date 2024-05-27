Galatasaray, Fenerbahçe’yi 14. kez ikinci yaptı

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G.Saray, dün Konya’da elde ettiği sonuçla Süper Lig’de 24. kez mutlu sona ulaşırken, 19 şampiyonlukta kalan Fenerbahçe 20. kez ikinciliğe razı oldu. Sarı kırmızılı takım, şampiyonluk kazandığı 24 sezonun 14’ünde sarı lacivertlileri, 7’sinde Beşiktaş’ı, 2’sinde Eskişehirspor’u, 1’inde Başakşehir’i ikincilikte bıraktı. Fenerbahçe’nin 19 lig zaferinin 7’sinde Beşiktaş, 6’sında Trabzonspor, 5’inde Galatasaray, 1’inde de Eskişehirspor ikinciliğe razı oldu.

KANARYA 44, ASLAN 35 KEZ LiGi iLK 2 SIRADA BiTiRDi

Süper Lig’de en çok ilk 2’ye giren takım, açık ara farkla Fenerbahçe. Sarı lacivertliler 66 sezonun 44’ünü ilk 2’de bitirirken, bunların 19’unda şampiyonluğa ulaştı, 25’inde ikincilikle yetindi. Galatasaray 35 kez ilk 2’ye girdiği Süper Lig’de 24 şampiyonluk kazanırken, 11’inde ikinci oldu. Beşiktaş ise, ilk 2’de tamamladığı 30 sezonunda 16’sında ipi önde göğüsledi, 14’ünde ikinciliği elde etti. Trabzonspor ise ilk 2’ye girmeyi başardığı 16 sezonun 7’inde şampiyonluk kupasını kaldırdı.