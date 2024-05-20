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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuncular karşılaşma sonrası kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte sarı-lacivertli kulübün resmi hesabı ve futbolcularının paylaşımları;

FENERBAHÇE'NİN İLK GÖNDERMESİ

Derbide son düdüğün gelmesinin ardından Fenerbahçe, ilk göndermeli paylaşımını yaptı. 'Admin kudurtucu post paylaş' ifadelerinin yer aldığı gönderide Mert Hakan Yandaş'ın sevinç fotoğrafı bulundu.

İRFAN CAN KAHVECİ

Sakatlığı nedeniyle dev derbide forma giyemeyen İrfan Can Kahveci, derbinin ardından Galatasaraylı Mauro Icardi'ye göndermede bulundu. Kahveci, Fenerbahçe'nin Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sarı - lacivertlilere göndermede bulunan Icardi'nin paylaşımında yer alan sevincin neredeyse aynısını paylaştı. Kahveci'nin gönderisi kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Fenerbahçe'nin ikinci kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Konum belli, parti iptal" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımla şampiyonluk yarışının son haftaya kalmasına dikkat çekti.

JAYDEN OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'nin resmi X hesabı, Çağlar Söyüncü'nün 71. dakikadaki golünden sonra Galatasaraylı Mauro Icardi ile özdeşleşen sevinci yapan Jayden Oosterwolde'yi "Yoğun istek üzerine bir adet Oosterwolde postuyla devam ediyor, hep birlikte söylüyoruz" ifadelerini kullanarak taraftarların 'Aşkın Olayım' şarkısını söylediği bir video ile paylaştı.

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ALEXANDER DJIKU

Derbinin 22. dakikasında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Fenerbahçeli Alexander Djiku, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından 'Birlik ve beraberlik, adaletsizlikten daha iyidir' sözleriyle bir gönderi paylaştı.

MERT HAKAN YANDAŞ

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, maç bitiminde stadyumdan ayrılırken "Korkak herifler" diyerek serzenişte bulundu. Aktürkoğlu'nun videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'tan olay yaratan bir gönderme geldi. Yandaş, sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'nun 'Korkak herifler' dediği videoyu alıntılayarak "5'e 1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş, derbi öncesinde stadyumu dolaştığı esnada Kerem Aktürkoğlu ve bazı Galatasaraylı futbolcularla gerginlik yaşamıştı.

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HABABAM GÖNDERMESİ

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde gerçekleştirdiği koreografide 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' şeklinde bir yazıya yer vermişti. Fenerbahçe, maç sonunda yaptığı paylaşımda 'Hababam Güm Güm Güm' ifadelerini kullandı ve koreografiye gönderme yaptı.

ICARDI GÖNDERMESİ

Maç sonu paylaşımlarına devam eden Fenerbahçe, bir gönderme de Mauro Icardi'ye yaptı. Arjantinli yıldız için Ülker Stadyumu'ndan sökülen kale direğinin hediye pakedi yapıldığı video, '19.05 hediyesi' ifadeleriyle paylaşıldı.

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HABABAM SINIFINDAN DEVAM

Fenerbahçe'nin resmi X hesabının gönderisinde Hababam Sınıfı temalı bir video daha yer aldı. Sarı - lacivertliler bu kez 'Zühtü' türküsü ile göndermede bulundu.

"GELDİK,GÖRDÜK,YENDİK,DÖNDÜK"

Fenerbahçe maçın ardından "Geldik, gördük, yendik, döndük" paylaşımıyla rakibine bir gönderme daha yaptı.

SABAH DA KALDIĞI YERDEN DEVAM

Sarı - lacivertliler, göndermeli paylaşımlarına sabah saatlerinde de devam etti. "Monday Mood" ifadelerinin yer aldığı gönderide sarı-lacivertli taraftarların maç sonundaki tribün çekimi videosu paylaşıldı.

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