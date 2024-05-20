Fenerbahçe'de Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular sahada zafer pozu verdi! Souness’ın rövanşını aldılar

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Tüm Türkiye’nin günlerdir heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, futbol kalitesi yönünden sınıfta kalsa da, maç öncesi ve sonrasında çıkan olaylar ve sürpriz sayılacak skoru ile ezeli rekabetin tarihine geçti. 52 bini aşkın futbolseverin izlediği derbinin 22. dakikasında Djiku’nun kırmızı kart görmesiyle şoke olan sarı lacivertli takım, uzatmalarla birlikte yaklaşık 80 dakika bir kişi eksik mücadele etmesine karşın, Çağlar’ın 71. dakikada attığı golle zafere ulaştı.

DÜĞÜM SON HAFTA ÇÖZÜLECEK

Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirirken şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı. İki takım arasındaki ilk maç 0-0 bittiği için ikili averaj üstünlüğü sarı lacivertlilere geçti. Son hafta Fenerbahçe, küme düşen İstanbulspor’u konuk edecek; Galatasaray ise ligde kalma savaşı veren Konyaspor’la deplasmanda karşılaşacak. Puan eşitliği halinde Fenerbahçe, mutlu sona ulaşacak.

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SAHADA ZAFER POZU VERDiLER

Maç sonrası Fenerbahçe’de büyük bir coşku yaşanırken, futbolcular ve İsmail Kartal, tribündeki taraftarlarının önüne giderek galibiyet kutlaması yaptı. Soyunma odasında da devam eden kutlamalar, başkan Ali Koç’un gelmesiyle doruğa çıktı. Bir süre birlikte kutlama yapan Koç ve futbolcular daha sonra hep birlikte sahaya çıkıp sevinç gösterilerine burada devam edip fotoğraf çektirdiler.

GRAEME SOUNESS’IN RÖVANŞINI ALDILAR

1996’daki Türkiye Kupası finallerinde G.Saray, F.Bahçe’ye üstünlük sağlayıp şampiyon olunca teknik direktör Graeme Souness rövanş maçı sonrası Şükrü Saracoğlu Stadı’na sarı kırmızılı bayrak dikmişti. Dün de F.Bahçeliler RAMS Park’ta bayrak açtı.