Galatasaray dış sahada jet gibi! Son 3 deplasmanda ilk 15 dakikalar yetti

Haberin Devamı

Bu sezon tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşayan Galatasaray en son Sivas’ta 2 puan bırakırken sonrasında bambaşka bir kimliğe büründü. Öyle ki sarı kırmızılılar dış sahada oynadığı son 3 maçın tamamını kazanırken bu karşılaşmalarda ilk 15 dakikada attığı gollerle rakipleri yıkıp sonuca gitmeyi başardı.

3 DEPLASMANDA 10 GOL

Trabzon’da 13’te perdeyi açan Cimbom sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Samsun deplasmanında Aslan 11. dakikada 1-0’ı bulurken maçı 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne karşı da rakip ne olduğunu anlamadan skor 14. dakikada 2-0’a gelirken mücadele 3-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

SÜPER KUPA, ŞANLIURFA’DA

Bu arada G.Saray ve F.Bahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı ile ilgili Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı Mustafa Çadırcı şu paylaşımı yaptı: “Süper Kupa maçı Şanlıurfa’ya hayırlı olsun. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Deprem yaşayan, sel felaketiyle demoralize olan, ekonomisi durağanlaşan ilimize tanıtım, turizm canlılığıyla çağ atlatacaktır.”