Galatasaray - Çaykur Rizepor maçındaki hakem yönetimi için kim, ne dedi? 'İki golden önce faul var!'

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Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşmada yaşanan tartışmalı kararları yazarımız Fırat Aydınus ve beIN Trio ekibi değerlendirdi.

Derrick Köhn'ün attığı golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: "Galatasaray'ın ilk golünde oyuncular ofsaytta görünse de bir ihlalde bulunmuyorlar. Köhn'ün attığı bu gol nizami."

Deniz Çoban: "Kaleci topu görmüyor olsaydı bu gol ofsayt olacaktı. Top ve kaleci aynı hizada ve kaleci topu net görüyor. Burada ofsayt yok."

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Bülent Yıldırım: "Kaleci topu net bir şekilde görüyor ve ofsayt yok. Temiz bir gol tartışılacak bir şey yok."

Kaleci Gökhan Akkan topu içeride mi, dışarıda mı tuttu?

Bahattin Duran: "Bu pozisyonda bu topun dışarıda olduğunu kanıtlayacak bir şey yok. Bunu ispat edemiyoruz. Kaleci dışarıda da olsa topun düştüğü yer önemli."

Deniz Çoban: "Hakem pozisyona bakmıyor. Pozisyonu göremediği için de yardımcı hakemlerine baktı. Bu FIFA hakemliğinde olmaz."

Bülent Yıldırım: "Buradan kalecinin topu dışarıda aldığına dair herhangi bir kanıt yok. Burada Köhn uzakta olduğu için asla bariz gol şansı olmaz. Bu topun çıktığını düşünmüyorum."

Fırat Aydınus: Olawoyin’in Torreira’nın ayağına basması faul ve sarı karttı. Aynı dakikada kaleci Gökhan’ın topa ceza sahası dışında dokunup dokunmadığına sağlıklı karar vermek imkansız.

Galatasaray'ın ikinci golünden önce Derrick Köhn'ün Taha'ya faulü faul var mı?

Bahattin Duran: "Bana göre bu pozisyon faul. Köhn, Taha'yı arkadan bozuyor. Top Rizeli oyuncuya geçse de atak bitmiyor. VAR bu pozisyonda karışamaz."

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Deniz Çoban: "Bence bu bir faul. Topa hamle yaparken rakibi de süpürerek götürüyor. Topa vuruyor olabilir ama damı da bozuyor. Beyazlı oyuncu topa hakimken ikinci hamle şansını kaçırıyor. Topa daha önce vurduğunu ispatlayacak bir görüntü de yok."

Bülent Yıldırım: "Bazı açılarda topa vurduğu gözüküyor ama bazı açılarda tam net belli olmuyor. Köhn, topla birlikte rakibinin de ayağına temas ediyor. Bu hakem yorumu bu yüzden VAR buna karışamadı. Bana göre faul verilse daha doğru olurdu."

Fırat Aydınus: G.Saray’ın 2. golü öncesi Köhn’ün rakibe hareketi hakem takdiri.

Çaykur Rizespor'un golünden önce kazanılan serbest vuruş doğru mu?

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Bahattin Duran: "İtiraz edeceğim bir şey değil ama serbest vuruş verilmemesini daha doğru bulurdum. Eğer bunu veriyorsanız da sarı kart göstermeniz lazım."

Deniz Çoban: "Oyuncu kolunu vücuduna yaklaştırmış. Temas ettiği yeri tam göremiyoruz. Elle oynama kararı hatalı diyorum. Burada elle oynama yok. Ama eğer verdiyseniz sarı kart da göstermeniz gerekir."

Bülent Yıldırım: "Serbest vuruşun doğru olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da Kerem Demirbay, umut vadeden bir atağı kestiği için sarı kartın da çıkması gerektiğini düşünüyorum."

Kerem Demirbay'ın 44. dakikada attığı golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: "Benim için de bu gol nizami. Herhangi bir ofsayt yok."

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Deniz Çoban: Her açıdan golü doğru buluyorum. Zaten kaleye çok uzak bir pozisyon.

Bülent Yıldırım: "Kalecinin görüş açısı kapalı değil. Bu golde ofsayt olmadığını düşünüyorum."

Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonundan önce Zaha'nın Hojer'e faulü var mı?

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış Zaha'nın rakibine penaltıdan önce faul var."

Deniz Çoban: "Zaha, diziyle rakibine müdahale ediyor ve oyuncu topu uzaklaştıramıyor. Penaltı kararı doğru ama bundan önce Zaha'nın faulü var."

Bülent Yıldırım: "Penaltı doğru ama öncesinde Zaha'nın Hojer'e yaptığı hareket faul."