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Belçika basını, Union SG maçının ardından Fenerbahçe'ye geniş yer ayırdı: 'Sinir bozucu!' | '50 bin futbol hastası olacak'

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#Fenerbahçe#Union#Konferans Ligi
Belçika basını, Union SG maçının ardından Fenerbahçeye geniş yer ayırdı: Sinir bozucu | 50 bin futbol hastası olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

Belçika basını, Union Saint-Gilloise karşısındaki oyunu ve net galibiyeti için sarı lacivertlileri övdü.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika’da Union Saint-Gilloise takımını 3-0 yenen ve çeyrek final için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe’nin sergilediği performans ve aldığı net galibiyet ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Sarı lacivertlilerin zaferinin ardından Belçika’da atılan başlıklar şöyle:

· HLN: “Batshuayi ve Fenerbahçe’nin skorları Union’a 0-3’lük ağır bir yenilgi yaşattı.”

· Nieuwsblad: “Union Saint-Gilloise için Konferans Ligi’nde her şey bitti. Açılış golünü atan Michy Batshuayi, Fenerbahçe’nin 0-3’lük galibiyetinde büyük rol oynadı.”

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RÖVANŞTA MUCiZE GEREK

· Bruzz: “Union’ın Fenerbahçe karşısındaki sinir bozucu akşamı. Gelecek hafta İstanbul’da 50 bin futbol hastası Türk taraftarın bulunduğu bir stadyumda geri dönüş neredeyse imkansız bir iş olacak.”

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Belçika basını, Union SG maçının ardından Fenerbahçeye geniş yer ayırdı: Sinir bozucu | 50 bin futbol hastası olacak

· De Standaard: ”Union’ın Avrupa’da ayakta kalabilmesi için İstanbul’da oynanacak rövanş maçında bir mucizeye ihtiyacı var.”

AVRUPA’DAN ELENMENiN EŞiĞiNDE

· DHNET: “USG, çok daha realist bir Fenerbahçe takımına karşı elenmenin eşiğinde, Batshuayi, Brüksel’de yaklaşık 20 dakikanın ardından Union’u cezalandırdı.”

· GVA: “Avrupa’dan elenilecek bir buçuk maç; Union, Fenerbahçe’ye 3-0 yenilirken Michy Batshuayi, Lotto Park’ta gol attı.”

· RTBF: “3 şans, 3 gol: Fenerbahçe ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise futbolcularına gerçekçilik dersi verdi.”

· Sporza:Union Gilloise lige döndü.”

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#Fenerbahçe#Union#Konferans Ligi

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