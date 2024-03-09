Belçika basını, Union SG maçının ardından Fenerbahçe'ye geniş yer ayırdı: 'Sinir bozucu!' | '50 bin futbol hastası olacak'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika’da Union Saint-Gilloise takımını 3-0 yenen ve çeyrek final için büyük avantaj elde eden Fenerbahçe’nin sergilediği performans ve aldığı net galibiyet ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Sarı lacivertlilerin zaferinin ardından Belçika’da atılan başlıklar şöyle:

· HLN: “Batshuayi ve Fenerbahçe’nin skorları Union’a 0-3’lük ağır bir yenilgi yaşattı.”

· Nieuwsblad: “Union Saint-Gilloise için Konferans Ligi’nde her şey bitti. Açılış golünü atan Michy Batshuayi, Fenerbahçe’nin 0-3’lük galibiyetinde büyük rol oynadı.”

RÖVANŞTA MUCiZE GEREK

· Bruzz: “Union’ın Fenerbahçe karşısındaki sinir bozucu akşamı. Gelecek hafta İstanbul’da 50 bin futbol hastası Türk taraftarın bulunduğu bir stadyumda geri dönüş neredeyse imkansız bir iş olacak.”

Haberin Devamı

· De Standaard: ”Union’ın Avrupa’da ayakta kalabilmesi için İstanbul’da oynanacak rövanş maçında bir mucizeye ihtiyacı var.”

AVRUPA’DAN ELENMENiN EŞiĞiNDE

· DHNET: “USG, çok daha realist bir Fenerbahçe takımına karşı elenmenin eşiğinde, Batshuayi, Brüksel’de yaklaşık 20 dakikanın ardından Union’u cezalandırdı.”

· GVA: “Avrupa’dan elenilecek bir buçuk maç; Union, Fenerbahçe’ye 3-0 yenilirken Michy Batshuayi, Lotto Park’ta gol attı.”

· RTBF: “3 şans, 3 gol: Fenerbahçe ve Michy Batshuayi, Union Saint-Gilloise futbolcularına gerçekçilik dersi verdi.”

· Sporza: “Union Gilloise lige döndü.”