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Galatasaray, Çağdaş Atan'lı Başakşehir karşısında!

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig
Galatasaray, Çağdaş Atanlı Başakşehir karşısında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Galatasaray, ilk haftada takıldığı genç adamdan rövanşı bugün almak istiyor.

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Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında bugün deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 4 maça çıkan sarı kırmızılı takım 3 galibiyet alırken tek puan kaybını o dönem Çağdaş Atan’ın Kayserispor karşısında yaşamıştı.

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Sezona iyi başlayamayan turuncu lacivertliler ise üst üste 3 maç kaybettikten sonra Çağdaş Atan’ın göreve gelmesi ile birlikte ilk galibiyetini İstanbulspor’dan almayı başardı. Sarı kırmızılı takımda Zaha’nın da Şampiyonlar Ligi’nde sahalara dönmesi ile birlikte eksik oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray, Çağdaş Atanlı Başakşehir karşısında

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig

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