Galatasaray, Çağdaş Atan'lı Başakşehir karşısında!

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Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında bugün deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Ligde 4 maça çıkan sarı kırmızılı takım 3 galibiyet alırken tek puan kaybını o dönem Çağdaş Atan’ın Kayserispor karşısında yaşamıştı.

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Sezona iyi başlayamayan turuncu lacivertliler ise üst üste 3 maç kaybettikten sonra Çağdaş Atan’ın göreve gelmesi ile birlikte ilk galibiyetini İstanbulspor’dan almayı başardı. Sarı kırmızılı takımda Zaha’nın da Şampiyonlar Ligi’nde sahalara dönmesi ile birlikte eksik oyuncu bulunmuyor.