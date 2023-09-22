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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü Tete'den

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#Galatasaray#Tete#Kopenhag
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın golü Teteden
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 14:34

Galatasaray'da Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 88. dakikasında attığı golle takımına 1 puanı getiren Tete'nin bu golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete kaydetti. Boey'in golünün asistini de yapan 23 yaşındaki oyuncu, hem maçın oyuncusu seçilmiş hem de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü oylamasından lider çıkan da yine Brezilyalı futbolcu oldu. Bu alanda Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Felix ve Sevilla'dan Fulgini ile yarışan Tete, rakiplerini geride bırakmayı başardı.

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#Galatasaray#Tete#Kopenhag

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