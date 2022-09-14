Galatasaray bu sezon az ödeyip çok yıldız aldı! Transferlerin toplam maliyeti 81.2 milyon Euro | 'Çilek' dönemi bilançosu

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Galatasaray'ın 60 günde transfer ettiği 13 oyuncunun rüzgarı Avrupa’da da yankılanırken, Hürriyet bu operasyonun bilançosunu Ünal Aysal’ın meşhur ‘Çilek Dönemi’ ile karşılaştırdı.

‘Çilek’ sloganının G.Saray tarihine geçtiği 2012-13 sezonunda Aysal aralarında Sneijder ve Drogba gibi dünya yıldızlarının da olduğu toplam 11 oyuncuyu renklerine bağlarken iki farklı yönetim döneminde hiç gün yüzü görmemiş resmi rakamlarla yapılan harcamaları da ortaya çıkardık.

Aslan iki sezonda rekor kırdı

Yönetime geçen hafta sunulan rapora göre; o sezonda 11 oyuncuya 30 milyon Euro bonservis, 6 milyon 25 bin Euro menajer komisyonu ödendi. Yapılan sözleşmelerin tüm sezon maliyetleri de 66 milyon 492 bin Euro oldu. Kısacası 1. Çilek Sezonu’nun toplam maliyeti 102.5 milyon Euro’yu buldu.

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2013-14’te de hız kesmeyen Aysal yönetimi, bu sefer de toplam 108 milyon 716 bin Euro ile 16 transfere imza attı. Pastaya benzetilen iyi bir kadroyu çilekle süsleme operasyonunun Galatasaray’a faturası toplam 211.2 milyon Euro oldu.

4 oyuncu bedelsiz transfer edildi

Bu sezon ise Icardi, Mata ve Mertens başta birçok yıldızın yanı sıra gelecek vadeden isimlerle birlikte transfer edilen 13 oyuncu için ise harcanan para 211.2 milyon Euro’nun yüzde 38.4’üne mal oldu. Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un Dursun Özbek’in desteğiyle yönettiği operasyonun sonucunda G.Saray bu sezon kiralama bedeli de dahil kadrosuna kattığı 13 futbolcunun 9’u için 26 milyon Euro bonservis ödedi. Icardi, Mata, Mertens ve Rashica ise bedelsiz geldi.

Yıldızlar topluluğu kuruldu

Bu sezonki anlaşmalarda tüm yılların toplamıyla oluşan oyuncu ücretlerinin genel maliyeti ise 49.7 milyon Euro oldu. 3.9 milyon Euro’luk menajer ödemeleriyle maliyet 81.2 milyon Euro’ya çıktı. Bu rakam Drogba ve Sneijder gibi 2 çilekli dönemin maliyetinin 5’te 2’sine geliyor. Bir başka deyişle Galatasaray 2012- 13 ve 2013-14’e oranla bu sefer çok daha ekonomik ve dikkat çeken bir ticari operasyon yaptı, üstelik bu sefer çilekle yetinmedi; küçük bir yıldızlar topluluğu kurdu.

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MAAŞ YÜKÜ GEÇEN SEZONA ORANLA 800 BiN EURO DÜŞÜK KALDI

G.Saray’a bu sezon birçok yıldız oyuncu gelmesine rağmen maaş bütçesi geçen yılkinden 800 bin Euro aşağıda kaldı.

G.Saray bu sezon ilk kez uygulanan ‘21 yaş altı 3 transfer hakkı’nın 2’sini kullandı. Yusuf ve Ross’a yapılan 7.7 milyon Euro’luk yatırım olmasa toplam bonservis harcaması 18 milyon Euro’ya düşecekti.

Bu kadronun bir özelliği de gelen yıldızlar geçen yılki maaşları tutarına veya azına imza attı; hiç birine astronomik artışlar verilmedi.