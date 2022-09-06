Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'a: 'Ne para harcadın ya!'

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Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlikte TFF’nin Riva’daki tesislerine giderek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle hem geçmiş olsun dileklerini iletti. Buluşmada futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajı verildi.

Toplantıda; Galatasaray Adası’na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırıldı.

TFF BİNASINDAKİ BULUŞMAYA DAMGA VURAN DİYALOG

Öte yandan buluşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur arasındaki diyalog damga vurdu.

Ali Koç, mikrofonların yer aldığı bölümde Erden Timur'a dönerek "Ne para harcadın ya..." ifadeleriyle Galatasaray'ın transferler harcamalarına gönderme yaptı.

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Timur ise gülerek "Harcamadım da öyle görünüyor..." cevabını verdi.

İŞTE TÜM TRANSFERLER

FENERBAHÇE:



Diego Rossi

Luan Peres

Joao Pedro

Michy Batshuayi

Lincoln

Willian Arao

Emre Mor

Lamine Diack

Tiago Çukur

Gustavo Henrique (kiralık)

İrfan Can Eğribayat (kiralık)

Joshua King (bedelsiz)

Ezgjan Alioski (kiralık - bedelsiz)

Bruma (kiralık - bedelsiz)

GALATASARAY:



Lucas Torreira

Mostafa Mohamed

Fredrik Midtsjö

Sergio Oliveira

Abdülkerim Bardakcı

Leo Dubois

Kazımcan Karataş

Haris Seferovic (kiralık)

Dries Mertens (bedelsiz)



BAŞKANLARDAN BİRLİK BERABERLİK MESAJLARI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Biz bir olursak, her türlü sorunun üstesinden geliriz. TFF olarak bizi hiçbir şey yıldıramaz. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her şey, marka değerini artırmak için. Avrupa'da başarılı olmamız da bununla ilgili. Marka değerini artırırsak, takımlarımız ve Milli Takımımız daha güçlü olur. Bunu birlikte başaracağız. Fair - Play Kurulu kuruldu. Ayın en centilmen takımını seçeceğiz. Hem maddi, hem manevi olarak ödüllendireceğiz. Futboldan kötülüğü uzaklaştırma amacındayız. Futbol demek; holiganizm, şiddet demek değil. Futbol; kardeşlik, dostluk demektir.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu saatte buraya gelebilecek tüm kulüplerimiz, hocalarımız, kaptanlarımız, başkanlarımız ve bazı yöneticilerimiz burada. Bir geçmiş olsun ziyareti için TFF'ye geldik. Bu olağanüstü durumda TFF'nin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Arka arkaya yaşanan bu iki olay, meczup işidir. Halkımızı rahatsız eden bir konuyla karşı karşıyayız. Bununla birlikte, bir kulübün bir taraftarının bunu yapmasını, koskoca bir camiaya bağlamamamız gerektiğini de düşünüyoruz. Camialar olarak bütünen bu konuyu adreslememiz gerekir. Hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, bu tip bir saldırı tüm takımlara yapılmıştır. Doğru önlemler alınmazsa, bu olayların daha sık yaşanmasıyla ilgili risklerin olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Adası'na yapılan saldırının da bundan bir farkı yoktur. Futbol paydaşlarına, taraftarlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Bilincin artması gerekiyor. Şu an yeri değil ama ifade etmek durumundayım. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortam, kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik ortam... Bu sezonun sonunu getirmemiz mümkün görünmüyor. Büyük, küçük kulüp hiç tartışmıyorum. Hepimizin nefesi, önümüzdeki aylarda kesilecek. Her sorunu TFF çözemez. Onlar geldiğinde de yığınla sorunlar vardı. Bizim için niyet önemlidir. Çözülmesi için çaba harcandığını görüyoruz. 5. haftadayız. Yaşanan olaylar, stattaki gerginlikler... Son olaylar bizleri endişeye sevk etmiştir. Ekonomik sorunlar 1-2 senedir oluşmamışsa aynen yapısal sorunlar gibi, hakem konuları da aynı. Bu sorunların giderilmesi için hamleler yapıldığını biliyoruz. Kulüpler olarak, bizler de söylemlerimize azami hassasiyet, ve dikkati göstermemiz gerektiğinin de farkındayız. İfade özgürlüğüne önem veren bir insanım. Ancak ifade özgürlüğü ile ifade sorumsuzluğu farklı. Bazı TV programlarında, sosyal medya ortamlarında başkanlara yöneticilere, futbolculara, teknik direktörlere yapılan hakaretler. Özellikle TV'de. RTÜK de devreye girmeli. Bir şey var ki, Türk futbolunda nefret ortamı için atılan tohumların farkındayız. Fenerbahçe olarak hedef göstermeye başlayacağız. Bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Taraftarları birbirleri ile nefret eder hale getirmek için iklim oldukça müsait. Sosyal medya ortamında yaşananlar, kulüplerin gelecek planlarını etkiler hale gelmiştir. Daha fazla takipçi sağlayıp, illegal bahis sitelerinden ticaret oluşturan bir yapı söz konusu. Bu siteler, kulüpleri ve taraftarları birbirine düşürmektedir. Dolayısı ile bu yapıyla savaşmalıyız. Ricam, doğru bildiklerinizden sapmayın ve günlük icraatlerinizi yapın. TFF'nin en büyük sorunu, Türk futbolunu basında çıkan haberler ile etkilenip yönetmek.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Kulüpler Birliği olarak geçmiş olsun ziyaretine geldik. Galatasaray olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Gereken işlemlerin yapılacağından son derece eminiz. Bu saldırıların birçok sebebi var. Bunun tespitlerini yaptık. Sosyolojik, ekonomik sebepleri var. Ancak herkes kendine ders çıkarmalı. Galatasaray'a da saldırı oldu, inşallah tesadüftür. Ancak sadece oraya bağlamamız, futbol camiasına zarar verecektir.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Biz bir aileyiz. Sadece dışardan tartıştığımız görüntüler gösteriliyor ama biz bir aileyiz ve birbirimizi çok seviyoruz. Kol kırılır yen içinde kalır. Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bütün kulüp başkanları olarak futbolda artan şiddetten dolayı rahatsızlığımızı belirtmek için buradayız. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Medyamızın da tekrardan duyarlı olmasını yinelemek istiyorum.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Geçen gün oynanan Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan durum çok üzücü ve her durumda ‘sporda şiddete hayır!’ diyoruz.