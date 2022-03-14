Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi yüksek tansiyon! Erteleme, demeç savaşları ve hocaların kadro kararı...

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesi her iki takım hazırlıklarını tamamladı. Teknik adamlar maç planlarını hazırlarken sarı kırmızılı cephede perşembe günü oynanacak Barcelona maçı göz önünde bulundurulduğunda rotasyon beklentisi yüksek. Beşiktaş'ta ise teknik direktör Önder Karaveli, forvet bölgesinde oynayacağı isim konusunda kararını netleştirdi. İşte detaylar...

OMAR, PULGAR VE GOMİS 11'E

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının 11’ini, perşembe günkü Barcelona karşılaşmasını düşünerek şekillendirdi. İspanyol çalıştırıcı, Barça maçını dikkate alarak bazı futbolcuları derbide yedek soyundurup Avrupa Ligi’nde sahaya sürecek. Barcelona maçında forma giyen Boey, Taylan, Babel, Feghouli ve Muhammed’i derbide dinlendirmeyi planlayan Torrent, bu oyuncuların yerlerine Omar, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç ve Gomis’e şans verecek. Sol bekte Van Aanholt-Ömer arasındaki tercih ise bugün yapılacak.

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FORVETTE BATSHUAYİ DENENDİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray’a karşı çıkaracağı 11’i belirlerken en çok santrfor mevkisinde zorlandı. Önceki günkü antrenmanda Güven Yalçın’ı en uçta oynatan Karaveli, dün Batshuayi’yi denedi. Karaveli, ekibiyle yaptığı değerlendirmeler sonucunda Güven’i ilk 11’de oynatma kararı aldı. Güven, ligde ilk 11’de başladığı 7 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaparken, sonradan girdiği 16 karşılaşmada sadece 1 gol, 2 asist üretebildi. Batshuayi ise 21’i ilk 11’de olmak üzere 23 lig maçında forma giyerken 11 gol, 5 asist üretti.

DERBİ ÖNÜ 'ERTELEME' GERİLİMİ

Galatasaray Takımı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Barcelona'dan İzmir'e dönüş yaptı ve burada geçen bir günün ardından dün öğleden sonra İstanbul'a ulaştı. Sarı kırmızılıların hafta içi oynadığı Barcelona deplasmanından avantajlı skorla dönmesiyle Beşiktaş maçının ertelenmesi yönünde talepte bulunuldu.

Galatasaray'ın bu yöndeki beklentisi Beşiktaş tarafında karşılık bulmazken, başkanlar seviyesine yapılan sert açıklamalarla derbi öncesi tansiyon yükseldi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, siyah beyazlıların Avrupa'daki performansına vurgu yaparak, "Kendileri ‘ülke puanı, ülke puanı’ diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, gol bile atamadılar. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi saat 20.00’de stadımızda ‘aslanlar’ gibi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, derbinin ertelenmesine karşı çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sert bir yanıt vererek şunları söyledi:



“Bundan 8 ay önce, Beşiktaş Başkanı, finansal eşit rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı ‘Türkiye’yi Avrupa’da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var’ sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi. Namağlup bir şekilde Avrupa’da mücadele etmeye devam eden Galatasaray’ın torpile de, kayrılmaya da ihtiyacı yok!

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Bizi yanlış anlamışlar

Bu noktada bizi yanlış anlamışlar. Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye’ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal. Çünkü kendileri, ‘Ülke puanı, ülke puanı’ diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, gol bile atamadılar. Erteleme başvurusunun asıl sebebi; İstanbul’da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır. Bu koşullarda, hiçbir zeminin 3 günde 2 maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00’de stadımızda ‘aslanlar’ gibi bekliyoruz!”

BU BiR KAN DAVASI MI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, yarın oynanacak derbi maçın ertelenmesi taleplerini olumsuz karşılayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sitemli sözlerle yanıt verdi. Beyaz TV’ye konuşan Kırmızı, “Beşiktaş, maçı oynamak için neden bu kadar diretiyor anlamıyorum. Biraz empati yapsınlar. Geçmiş dönemde maçları ertelenmemiş ve zarar görmüşler. Neden bizim de zarar görmemizi istiyorlar? Bu bir kan davası mı? Kar, NEF Stadyumu’na da, Atatürk Olimpiyat Stadı’na da, Vodafone’a da yağıyor. Yine de Beşiktaş’ın teklifini değerlendireceğiz. Oyuncularım o kadar formda ki her gün maç olsa yine başarıyla oynarlar” ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ'TAN SERT RESMİ CEVAP

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi erteleme gerginliği yaşanırken Beşiktaş'tan açıklama geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarına cevap verildi.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın 12.03.2022 tarihli nezaketten uzak, sportmenliğe aykırı ve gerçekleri yansıtmayan açıklamalarına cevabımızdır:

"HİÇBİR TALEP GELMEDİ!"

14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağımız Galatasaray maçımızın ertelenmesiyle ilgili ne Galatasaray Spor Kulübü'nden ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de bir başkasından Kulübümüze ve yöneticilerimize hiçbir talep gelmemiştir. Kulübümüz, rakibimizin maçın ertelenmesi ile ilgili talebini medyadan öğrenmiş ve medyanın ısrarlı sorularına cevap vermek zorunda bırakılmıştır.

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Futbol A Takımımızın dün Vodafone Park'ta yaptığı antrenmana davetli olan basın mensuplarının erteleme konusundaki ısrarlı sorularına Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi cevap verirken, ertelemenin kuralları bellidir ve bu kurallar çerçevesinde erteleme olmadığı takdirde ileride diğer kulüpler için de emsal bir karar teşkil edeceğinden kaosa sebebiyet verecek ve herkesin durumuna göre yapılacak uygulamaların doğru olmayacağını ifade etmiş, stadyumumuzun inşaatı sırasında aynı misafirperverliği göremediğimiz Galatasaray Spor Kulübü'ne de stadyumlarında yağıştan dolayı oluşabilecek zemin problemi ihtimaline karşılık Galatasaray - Beşiktaş ve Galatasaray - Barcelona maçları için Vodafone Park'ı kullanımlarına açabileceğimizi ifade etmiştir.

"UYGULADIKLARI PLANIN BİR PARÇASI MI?"

Ülke puanını bahane ederek kurallara, yönetmeliklere aykırı taleplerine kılıf aramak için İzmir'e gitmeleri, üstelik uçaklar Barcelona'dan da, İzmir'den de İstanbul'a ulaşıyorken bunu yapmış olmaları kafalarında saklı niyetlerini gerçekleştirmek için uyguladıkları planın bir parçası mıdır?

Günler öncesinden yetkililer tarafından açıklanmış hava durumu raporları ortadayken ulaşım ve saha zemini ile ilgili tedbir almamış olmalarının sebebi nedir?

Galatasaray Başkanının dün yaptığı nezaketten uzak, sportmenlikten uzak gerçekleri yansıtmayan açıklamalarıyla ilgili aşağıdaki konuları da ayrıca kamuoyunun dikkatine sunarız:

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan limit artırımı ile ilgili talebini ülkemizi Avrupa'da temsil eden tüm kulüpler için yaptığını anlamamış olmanızı hayretle karşılıyoruz. Başkanımızın sezon başında ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek kulüplerimiz için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Finansal Fair Play talimatına yönelik limit arttırımı talebi ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimiz için yapılmıştır ve bu sayede Galatasaray Spor Kulübü de fayda sağlamıştır.

Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında PSV Eindhoven'dan iki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi UEFA sıralamasında 70 puanla bulundukları 44. sıradan, 77 puanla 37. sırada bulunan Beşiktaş'a yaklaşabilir, ülke puanına hatırı sayılır bir katkı sağlayabilirlerdi. Son 1 haftada, son 1 ayda, son 1 yılda değil, son 10 yılda ülke puanına açık ara en çok katkıyı sağlayan kulüp olduğumuz UEFA raporlarında açıkça belirtilmiştir. Bu raporları gözden geçirmelerini tavsiye ederiz.

21.01.2022 tarihinde Galatasaray kulübü resmi twitter hesabından "İstanbul için yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine, pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçı öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zemini koruma altına alınmış olup gerekli tüm tedbirler sağlanmıştır" şeklinde paylaşılan fotoğraflı içerikten 2 ay sonra 14.03.2022 tarihinde aynı stadyumda oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili aynı içeriği neden paylaşmamışlardır?

FATİH TERİM'İN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Ülke puanına katkı sağlamak için birliktelikten bahsedenler, 117 yıllık değerlerinden dem vuranlar, bu fikirleri 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi'nden elenen takımımızın Lyon maçının ertesi günü "Tarih Bir Kere Yazıldı" başlıklı paylaşımı kulüp resmi twitter hesaplarından yayınladıklarında düşünebilselerdi keşke! Tüm bu samimiyetten uzak söylemleri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu durumda eski teknik direktörleri Fatih Terim'in 2019 yılında Fenerbahçe'nin perşembe günü oynadığı Avrupa Kupası maçından sonra 25.02.2019 Pazartesi günü oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçı ile ilgili olarak "Derbiler tüm dünyada pazar günü oynanır" sözünü de kendilerine hatırlatır, o gün başka kulüplerin maçlarına karışarak dile getirdikleri şikayetlerini bugün tekrar düşünmelerini tavsiye ederiz.

"ASLANLAR GİBİ ÇIKMALARINI BEKLİYORUZ"

14 Mart Pazartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçıyla ilgili olarak "Aslanlar gibi rakibimizin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullanan Galatasaray Başkanına ve camiasına 17 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısına da aslanlar gibi çıkmalarını tavsiye ediyoruz. Zira biz 2020-2021 sezonu Lig, Kupa, Süper Kupa şampiyonu futbol takımımızla, karşılarına her zaman olduğu gibi tüm iyi niyetimizle, futbolseverlere kaliteli bir maç izletmek ve kazanmak için çıkacağız.

Sonuç olarak tüm bu yapmış oldukları açıklamanın özü itibarıyla algıyı ligde bulundukları durumdan uzaklaştırmak için yapılmış siyasetlerini geçtiğimiz sezonun 3 kupalı şampiyonu Beşiktaş üzerinden yapmaya çalışmaları da manidardır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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