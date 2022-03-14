Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş (Maç özeti ve goller)

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray ile Beşiktaş, kozlarını Nef Stadı'nda paylaştı.

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ezeli rakibi karşısında özellikle ilk yarıda üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'a derbide galibiyeti getiren golleri, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Milli futbolcunun kaydettiği 2 golün asisti de Mostafa Mohamed'den geldi.

Beşiktaş'ın tek sayısını ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş'ın ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve siyah-beyazlılar 45 puanda kaldı.

Ligdeki son 4 maçında 3. galibiyetini alan ve bu sezon ilk kez derbi kazanan Galatasaray ise puanını 38'e yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Feghouli’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Omar’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed’in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada Ghezzal’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe açılan ortayı Necip kafayla altıpasa doğru indirdi. Kaleye yönelen topu Omar çizgiden çıkararak kornere çeldi.

17. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Kerem’in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazından plase vuruşu önce Rosier’e çarptı. Ardından kaleci Ersin, sol köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

22. dakikada Feghouli’nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida’nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem’e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed’in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş maçının kadrosuna sakatlığı bulunan Arda Turanın yanı sıra Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, İsmail Çipe ve Işık Kaan Arslan dahil etmedi.



TORRENT ISLIKLANDI



Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.



MAÇA İLGİ BÜYÜK



Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçına sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Covid-19 kuralları nedeniyle Beşiktaşlı taraftarların yer almadığı müsabakada biletlerin neredeyse tamamı satıldı. Maç saatlerinde soğuk havanın hakim olduğu Nef Stadyumunda taraftarlar, havaya aldırış etmeden Beşiktaş maçında tribünleri doldurdu.

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BAŞKANLAR DERBİYİ BERABER İZLEDİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbiyi protokol tribününden beraber izledi.

Karşılaşma öncesinde iki kulübün başkanları derbinin ertelenmesiyle ilgili yaptıkları açıklamalarla gündem olmuştu.

Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticiler, mücadele öncesinde siyah-beyazlı yöneticileri kapıda karşıladı.

BEŞİKTAŞ'TA STOPER TANDEMİ BU MAÇTA DA DEĞİŞTİ



Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde de savunmanın ortasında görev alan isimleri değiştirdi. Ligin son 3 haftasında Altay, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde sakatlık ve performans düşüklüğüyle birlikte savunmanın ortasında görev alan oyuncular, değişiklik göstermişti. Karaveli, sarı-kırmızılı ekibe konuk oldukları maçta da bu bölgedeki oyuncularda değişikliğe gitti. Önder Karaveli, Galatasaray derbisinde Necip Uysal ve sakatlığını atlatan Vidaya forma şansı verdi.



BATSHUAYI KULÜBEDE



Siyah-beyazlı ekibin; Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, derbiye de yedek kulübesinde başladı. Kötü performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ve iç sahadaki bazı maçlarda taraftardan tepki gören Batshuayi, Başakşehir karşılaşmasında formasını Güven Yalçına kaptırmıştı. Geçen hafta oynanan karşılaşmada attığı golle, takımının 1 puan almasına katkıda bulunan genç golcü derbi maça da 11de başladı.



JOSEF İKİ MAÇ SONRA KADRODA



Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, iki maçlık aranın ardından karşılaşma kadrosuna dahil edildi.



Süper Ligde Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın ardından sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Josef de Souza, kupada oynanan Yukatel Kayserispor ve ligde oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmemişti. Brezilyalı orta saha, hafta içinde takımla birkaç antrenmanda yer aldı ve derbinin kadrosunda kendisine yer buldu.