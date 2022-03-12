Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a sürpriz Barcelona maçı teklifi! Derbi tartışması ve Talisca sözleri...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

TFF bizim üst kurulumuzdur. Kararın sonucunu bekleyip görmek lazım. Anladığım kadarıyla bu kararın sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umarım kalan hakemler, mevcut federasyonu ve kulüpleri zor durumda kalmayacak şekilde yönetmeye devam ederler. TFF'nin kararının tamamının hatalı olduğunu söylemek doğru değil. Ben buna şu an için katılmıyorum. Sonuçları görmek için erken. Önce bunları görmemiz lazım.

TFF ile kalan ve giden hakemlerle ilgili bir çalışmamız olmadı. Karar, TFF ve MHK'nin aldığı bir karardır. Daha genç hakemlere yer verilmesi talebim belki böyle bir algı yaratmış olabilir ama bu doğru değil. TFF ile Beşiktaş olarak son alınan kararla ilgili görüş alışverişimiz kesinlikle olmamıştır. Biz Beşiktaş olarak hiçbir kimsenin hakkına hukukuna müdahale edecek bir kurum değiliz. Biz kendimize iyi şeyler yapılsın, başkalarına zarar verilsin şeklindeki düşünceleri kendimize yakıştırmayız.

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Gözden Kaçmasın Beşiktaş, Galatasaray maçına 7 eksikle devam etti Haberi görüntüle

DERBİNİN ERTELENMESİ TARTIŞMASI

Maçın ertelenmesi talebi hem Galatasaray'dan hem de TFF'den gelmedi. Futbol maçlarının ertelenmesiyle ilgili mevcut kurallar nettir. Havaların durumuyla değişiklik göstermezler. Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse ve top yerde sekiyorsa maç oynanır. Hava şartları engel teşkil ederse oynanmaz, etmezse oynanır. Durum çok net.

Ülke puanlarına katkı veren sadece Galatasaray değildir. Beşiktaş'ın da namağlup üst tura çıktığı dönemde aldığı puanların Türk futboluna katkı sağladığı açıktır. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir halde olmasını arzu etmekse, bizim sahamız müsait. Arzu ederlerse burada oynayabilirler. Olimpiyat Stadı'nda oynayabilirler. Barcelona maçını da oynayabilirler. Arzu ettikleri takdirde İstanbul'da saha bulup oynayabileceklerini düşünüyorum. Bu nedenle erteleme olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Derbiyi istedikleri yerde oynayabiliriz. Galatasaray'ın zemini mazeret göstermesine gerek yok. Galatasaray'a kapımız açık. Bu nedenle erteleme tavrını kabul etmiyoruz. Hava şartları yönetmelikte yazdığı gibiyse, maç oynanır. Hatta istiyorlarsa Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilirler. Spekülasyona sebep olur. Kurallara uyarak devam etmek, herkesin selametine olur.

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"TALISCA'YI GİDER SIRTIMDA GETİRİRİM"

Taraftarımızı mutlu edecek her şeyi de yapmaya hazırız. Bizim bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı'yla bütçemizin durumunu görüşüyoruz. Eğer bizim bütçemize uygun olacaksa ve bunu kabul edecekse, Ben Talisca'yı gider sırtımda alır getiririm. Olmadığı takdirde, kimsenin neden olmadı demesini kabul etmiyorum. Gelmesini isterim. Bütçeyi aşması hem oyuncuya hem de kulübe zarar verir. Talisca'nın gelmesini ister miyim? Elbette isterim ama mali şartlar ortada.