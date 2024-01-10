Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı için görüşmelere başladı! Resmi temas kuruldu...

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğunu hedefleyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finale kadar ilerlemek isteyen Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki hamleleri, taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda yönetim harekete geçti.

ÖNCELİK SOL BEK

Angelino'nun ayrılacak olması ve kadrosunda orijinal mevkii sol bek olarak sadece Kazımcan Karataş'ı bulunduran Galatasaray'da öncelik bu bölgeye verildi. Yabancı sınırı nedeniyle yerli isimlere yönelen sarı - kırmızılılarda gündeme sürpriz bir oyuncu geldi.

RIDVAN YILMAZ İLE RESMİ TEMAS





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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile resmi temas kurdu.

İTALYA'DAN DA İSTEYENLER VAR





Haberin devamında Rıdvan Yılmaz’ın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu ve Verona ile Torino'nun da oyuncunun temsilcisiyle görüştüğü kaydedildi.

Milli futbolcunun kendisini Avrupa'dan isteyen takımlarla bir anlaşma sağlamaması halinde Süper Lig'e dönmeyi hedefleyebileceği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Rangers formasıyla 14 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve 934 dakika süre aldı.

4 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ





Beşiktaş altyapısından yetişen Yılmaz, 25 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoç kulübüne transfer olmuştu.