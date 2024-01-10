×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı için görüşmelere başladı! Resmi temas kuruldu...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#GALATASARAY#Beşiktaş
Galatasaray, Beşiktaşın eski yıldızı için görüşmelere başladı Resmi temas kuruldu...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 12:37

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Angelino'nun ayrılacak olması nedeniyle sol bek bölgesine transfer yapmayı planlayan ve yerli bir ismi transfer etmek isteyen sarı - kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Galatasaray, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. şampiyonluğunu hedefleyen, UEFA Avrupa Ligi'nde ise finale kadar ilerlemek isteyen Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki hamleleri, taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un verdiği rapor doğrultusunda yönetim harekete geçti.

ÖNCELİK SOL BEK

Angelino'nun ayrılacak olması ve kadrosunda orijinal mevkii sol bek olarak sadece Kazımcan Karataş'ı bulunduran Galatasaray'da öncelik bu bölgeye verildi. Yabancı sınırı nedeniyle yerli isimlere yönelen sarı - kırmızılılarda gündeme sürpriz bir oyuncu geldi.

RIDVAN YILMAZ İLE RESMİ TEMAS

Galatasaray, Beşiktaşın eski yıldızı için görüşmelere başladı Resmi temas kuruldu...

Haberin Devamı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz ile resmi temas kurdu.

İTALYA'DAN DA İSTEYENLER VAR

Galatasaray, Beşiktaşın eski yıldızı için görüşmelere başladı Resmi temas kuruldu...

Haberin devamında Rıdvan Yılmaz’ın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu ve Verona ile Torino'nun da oyuncunun temsilcisiyle görüştüğü kaydedildi.

Milli futbolcunun kendisini Avrupa'dan isteyen takımlarla bir anlaşma sağlamaması halinde Süper Lig'e dönmeyi hedefleyebileceği aktarıldı.

Gözden KaçmasınBeşiktaşın 4-0lık Rizespor galibiyeti sonrası bir tek Semih Kılıçsoy konuşuldu: Agüero böyle değildiBeşiktaş'ın 4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrası bir tek Semih Kılıçsoy konuşuldu: 'Agüero böyle değildi!'Haberi Görüntüle

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Rangers formasıyla 14 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi ve 934 dakika süre aldı.

4 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Galatasaray, Beşiktaşın eski yıldızı için görüşmelere başladı Resmi temas kuruldu...

Beşiktaş altyapısından yetişen Yılmaz, 25 Temmuz 2022 tarihinde 4 milyon euro bonservis bedeliyle İskoç kulübüne transfer olmuştu.

Gözden KaçmasınSon dakika: Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı Jonas Svensson, imzayı attı...Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı! Jonas Svensson, imzayı attı...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#GALATASARAY#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!