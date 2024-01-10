Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı! Jonas Svensson, imzayı attı...

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Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etmiş ve moral bulmuştu. Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren siyah - beyazlılar, devre arasın için ilk takviyesini yaptı.

Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;





"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

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ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILMIŞTI





30 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiş ve bonservisini eline almıştı.

2021'DEN BERİ TÜRKİYE'DE

Norveçli futbolcu, 10 Temmuz 2021 tarihinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından bedelsiz olarak Adana Demirspor'a imza atmıştı. Mavi Şimşekler'de toplam 84 maça çıkan Svensson, 1 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.