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Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı! Jonas Svensson, imzayı attı...

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#Beşiktaş#TRANSFER#Jonas Svensson
Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı Jonas Svensson, imzayı attı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 12:15

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer için hareketli günler yaşanıyor. Siyah - beyazlılar, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra bonservisini eline alan Jonas Svensson'un transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etmiş ve moral bulmuştu. Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren siyah - beyazlılar, devre arasın için ilk takviyesini yaptı.

Beşiktaş, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı Jonas Svensson, imzayı attı...

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

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ADANA DEMİRSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Son dakika: Beşiktaş, ilk transferini resmen açıkladı Jonas Svensson, imzayı attı...

30 yaşındaki sağ bek, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmiş ve bonservisini eline almıştı.

2021'DEN BERİ TÜRKİYE'DE

Norveçli futbolcu, 10 Temmuz 2021 tarihinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından bedelsiz olarak Adana Demirspor'a imza atmıştı. Mavi Şimşekler'de toplam 84 maça çıkan Svensson, 1 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.

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#Beşiktaş#TRANSFER#Jonas Svensson

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