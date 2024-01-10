Beşiktaş'ın 4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrası bir tek Semih Kılıçsoy konuşuldu: 'Agüero böyle değildi!'

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı. Siyah - beyazlılar, zorlu deplasmandan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve taraftarlarına iyi sinyaller verdi.

Beşiktaş'ta 2 gol - 1 asistle yıldızlaşan genç futbolcu Semih Kılıçsoy ise müsabakaya damgasını vuran isim oldu.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Rizespor - Beşiktaş maçını köşelerinde değerlendirdi.

Güntekin Onay: Agüero, 18 yaşında böyle değildi

Yeni teknik direktör Fernando Santos’un tribünde oturması dahi Beşiktaşlı oyuncuların silkinmesi ve kendilerine çeki düzen vermesi için yeterli oldu. Her şeyden önce sahada çok disiplinli bir siyah beyazlı takım vardı. Formayı gerçek anlamda hak eden, sorumluluk sahibi bir oyuncu grubunun varlığı bu oyunu ve skoru getirdi.

Haberin Devamı

Bu sezon ilk kez 11’de oynayan Tayyip Talha Sanuç ve yanında oynayan Bakhtiyar Zaynutdinov arkalarında kaleci Mert Günok, kusursuz oynadı. 19 yaşındaki Demir Ege Tıknaz, oyun zekası ve tekniği ile bu formayı hakettiğini gösterdi. Amir Hadzıahmetovic, 8 numara pozisyonda çok daha verimli. Milot Rashica da hem savunmada hem de hücumda faydalıydı.

SEMiH, SERGiO AGÜERO GİBİ





18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, dün 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Yaşına göre çok kuvvetli. Stili Sergio Agüero’yu andırıyor. Sergio Agüero 18 yaşındayken Atletico Madrid’de bu kadar etkili ve güçlü değildi. Semih Kılıçsoy, 14-15 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncu. Her zaman gole çok yakındı. Demir Ege Tıknaz da biraz daha kuvvetlenince harika bir orta saha oyuncusu olacak. Alkışlar bu iki genç oyuncuya.

Uğur Meleke: Umarım EURO 2024'e gider

Beşiktaş’ın Hatay’la Kasımpaşa maçları arasındaki fark, forma adaletinin unutulmasıydı. Alanya önünde ikinci devrede çok iyi oynayan Demir Ege sonra neden unutuldu? Ghezzal, Kasımpaşa maçında nasıl yarım saat süre alabildi? Hatay’da 8 numara rolünü iyi oynayan Amir, Kasımpaşa maçında neden 6 numaraya döndü? Dün Beşiktaş performans odaklı bir 11’le başlayınca, Demir Ege’yle, Rashica-Semih’le hak edilmiş bir galibiyetle döndü Rize’den. Daha önce Semih’te star ışığı olduğunu dile getirmiştim. Her hafta üzerine koyuyor. Hücum bölgesinde fazla alternatifimiz olmayan bir dönemdeki bu çıkışı umarım onu Euro 2024’e kadar taşır.

Haberin Devamı

FERNANDO SANTOS BiR TURNUVA HOCASI

Peki bu koşullarda Beşiktaş’ın Fernando Santos tercihi doğru mu? Santos bir turnuva hocası. Yunanistan’la 49 maçın 29’unu 0-0, 1-0 ve 1-1’lik sonuçlarla bitiriyor. Yunanistan için makul bir model tabii bu. Portekiz de yüksek egolu takımını disipline etmek için Santos’a başvuruyor. Onlarla da ilk yaptığı iş pragmatik bir anlayış tesis etmek. Yıldızlarla dolu Portekiz’le de ilk 15 müsabakasının 9’u 1-0 bitiyor.

HEP EMNiYETLi OYUN OYNATTI

EURO 2016’yı kazandılar ama 2018, 2020 ve 2022’de Bruno Fernandesler, Ronaldolar, Leaolar, Bernardolar, Cancelolar’la dolu kadrolarla oynanan oyun hep emniyetli. Portekiz’in başındaki son 4-5 yılında tutucu oyunuyla, (William gibi) bazı aynı futbolcularda ısrarıyla, Cancelo gibilerden iyi faydalanmamasıyla eleştiriliyor.

Haberin Devamı

PRAGMATiK ANLAYIŞLA ŞAMPiYONLUK ZOR

Polonya’nın da Santos tercihinin sebebi aynı. Yüksek egoları yönetmek. Ancak sadece 5 resmi maç kalabiliyor orada. Moldova ve Arnavutluk’a yenilip, Faroe’yi 75’te bir penaltıyla geçebilince gönderiliyor. Elbette Santos’un 35 yıllık teknik adamlık deneyimine, madalyalarına, bilgeliğine saygımız var. Ancak Süper Lig’de 21’inci yüzyılda bir büyük takımda bu pragmatik anlayışın şampiyon olduğunu ben pek hatırlamıyorum. Yarım sezonda belki lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedeflenebilir. Ama 2024-25’te zirveye oynamak istiyorsanız, bunun Santos’un pragmatizmiyle olması kolay değil. Dilerim yanılırım, umarım anlayışını değiştirerek mahcup eder beni.