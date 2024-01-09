Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor! Batuhan Karadeniz'in ardından bir ilke imza attı

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Takımın başına Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, Portekizli teknik adamın tribünden takip ettiği maçta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşırken Semih Kılıçsoy gollerine devam etti.

TOPRAKTEPE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Serdar Topraktepe, Çaykur Rize deplasmanında Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Aboubakar, Rize'de yer almadı.

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Siyah beyazlılarda sarı kart cezası bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Necip Uysal da kadroda yer almadı.

SANTOS MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.

Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçti ve maçı tribünden takip etti.

İLHAN PALUT DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, Beşiktaş karşısında geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında görev verdiği 11'de değişiklik yapmadı.

‘ROTA AVRUPA’ KOREOGRAFİSİ

Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi ‘Rota Avrupa’ yazılı kareografi yaptı.

Ligde 5. sırada bulunan yeşil-mavili kulübün taraftarları maç öncesinde kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut, takımın fotoğrafı ve ‘Rota Avrupa’ yazılı kareografisi yaptı. Karşılaşmada bulunan taraftarlar ‘Çaykur Rizespor Avrupa’ya’ sloganları attı.

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SEMİH KILIÇSOY GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de gollerine devam etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, Rizespor karşısında 45. dakikada sahne alarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Müsabakanın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek kaleci Gökhan'ı çaresiz bırakan Semih, ligde üst üste çıktığı üçüncü maçta üçüncü golünü kaydetti.

BİR GOL DAHA

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş'ta bir kez daha sahne alan genç Semih, 47. dakikada fileleri havalandırarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

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Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.

BİR DE ASİST YAPTI

Maçta iki gol birden kaydeden Semih Kılıçsoy, müsabakanın 79. dakikasında Cenk Tosun'a asist yaptı ve toplamda 3 gole etki ederek büyük başarıya imza attı.

BATUHAN KARADENİZ'İN ARDINDAN İKİNCİ OYUNCU

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy (18 yaş 147 gün), 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in (17 yaş 289 gün) ardından üst üste üç Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.