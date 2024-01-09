×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor! Batuhan Karadeniz'in ardından bir ilke imza attı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Süper Lig
Beşiktaşta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor Batuhan Karadenizin ardından bir ilke imza attı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 21:30

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında zorlu deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta 18 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, gollerine devam ederken bir ilke daha imza attı. 

Haberin Devamı

Takımın başına Fernando Santos'u getiren Beşiktaş, Portekizli teknik adamın tribünden takip ettiği maçta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşırken Semih Kılıçsoy gollerine devam etti.

TOPRAKTEPE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, 19. haftada oynanan Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Serdar Topraktepe, Çaykur Rize deplasmanında Necip Uysal'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Muleka'nın yerine Cenk Tosun, Salih Uçan'ın yerine Demir Ege Tıknaz ve Emrecan Terzi'nin yerine Umut Meraş'a görev verdi.

Gözden KaçmasınRizespor 0-4 Beşiktaş / Maç sonucuRizespor 0-4 Beşiktaş / Maç sonucuHaberi görüntüle

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ve Daniel Amartey ile kadro dışı bırakılan ve ülkesinin milli takımına çağrılan Aboubakar, Rize'de yer almadı.

Haberin Devamı

Siyah beyazlılarda sarı kart cezası bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Necip Uysal da kadroda yer almadı.

Gözden KaçmasınMilli kaleci Doğan Alemdar, Spor Arenaya açıkladı: Dört büyüklerden teklif geldi | PSG için keşke diyorumMilli kaleci Doğan Alemdar, Spor Arena'ya açıkladı: 'Dört büyüklerden teklif geldi!' | 'PSG için keşke diyorum'Haberi görüntüle

SANTOS MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.

Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçti ve maçı tribünden takip etti.

Beşiktaşta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor Batuhan Karadenizin ardından bir ilke imza attı

İLHAN PALUT DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, Beşiktaş karşısında geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında görev verdiği 11'de değişiklik yapmadı.

Gözden KaçmasınBeşiktaşın yeni teknik direktörü Fernando Santosun imza töreninde gergin anlar Başkan Hasan Arat ile bir gazeteci...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos'un imza töreninde gergin anlar! Başkan Hasan Arat ile bir gazeteci...Haberi görüntüle

‘ROTA AVRUPA’ KOREOGRAFİSİ

Çaykur Rizespor taraftarı Beşiktaş maçı öncesi ‘Rota Avrupa’ yazılı kareografi yaptı.

Ligde 5. sırada bulunan yeşil-mavili kulübün taraftarları maç öncesinde kulüp başkanı İbrahim Turgut, teknik direktör İlhan Palut, takımın fotoğrafı ve ‘Rota Avrupa’ yazılı kareografisi yaptı. Karşılaşmada bulunan taraftarlar ‘Çaykur Rizespor Avrupa’ya’ sloganları attı. 

Beşiktaşta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor Batuhan Karadenizin ardından bir ilke imza attı

Haberin Devamı

SEMİH KILIÇSOY GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de gollerine devam etti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, Rizespor karşısında 45. dakikada sahne alarak takımını 2-0 öne geçirdi.

Müsabakanın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek kaleci Gökhan'ı çaresiz bırakan Semih, ligde üst üste çıktığı üçüncü maçta üçüncü golünü kaydetti.

Beşiktaşta Semih Kılıçsoy durdurulamıyor Batuhan Karadenizin ardından bir ilke imza attı

BİR GOL DAHA

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş'ta bir kez daha sahne alan genç Semih, 47. dakikada fileleri havalandırarak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.

BİR DE ASİST YAPTI

Maçta iki gol birden kaydeden Semih Kılıçsoy, müsabakanın 79. dakikasında Cenk Tosun'a asist yaptı ve toplamda 3 gole etki ederek büyük başarıya imza attı.

BATUHAN KARADENİZ'İN ARDINDAN İKİNCİ OYUNCU

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy (18 yaş 147 gün), 2007/08 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in (17 yaş 289 gün) ardından üst üste üç Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!