Galatasaray - Beşiktaş maçında gol atan Mauro Icardi tarihe geçti!

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Antalyaspor maçının 11’ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Buruk, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine, Angelino, Kaan Ayhan ve Tete’ye görev verdi. Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise kadroda yer almadı.

Galatasaray derbiye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Kaan Ayhan, Lucas Toreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.



Yedeklerde ise, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Cedrci Bakambu bekledi.

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YENİ FORMA İLE İLK MAÇ

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde yeni formasını ilk kez kullandı. Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı yeni sezon 3. formasıyla sahaya çıktı.

TRİBÜNLER DOLDU

İç sahada oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka boyunca tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Uzun süre sonra deplasman yasağının kalkmasıyla Beşiktaş taraftarları da Rams Park'ta yerlerini alarak takımlarını destekledi.

BURAK YILMAZ'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, milli aradan önce Beşiktaş Stadyumu’nda 2-0 galip geldikleri İstanbulspor maçının 11’ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

Yılmaz; kalede Ersin Destanoğlu’nun yerine Mert Günok’a görev verirken, savunmada ise sakat olan Bailly ile Colley yer değiştirdi. Orta sahada da bir başka sakat futbolcu Salih Uçan’ın boşluğunu Tayfur Bingöl dolduracak. İstanbulspor karşılaşmasına 11’de başlayan Oxlade-Chamberlain ve Muleka’nın yerlerine de bugün sahada Gedson Fernandes ve Rashica yer aldı..

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz, Galatasaray mücadelesine şu 11’le çıktı: Mert - Rosier, Amartey, Colley, Bahtiyar - Hadziahmetovic, Tayfur, Fernandes, Ghezzal, Rashica - Aboubakar.

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ABOUBAKAR 'DALYA' DEDİ, RASHICA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar için ise bu karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu mücadeleyle birlikte siyah-beyazlı formayı 100. kez sırtına geçirmiş oldu.

Aboubakar’ın geride kalan 99 maçta 59 gol, 14 asisti bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon da Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi’nde toplam 16 müsabakada 11 gol, 3 asiste imza attı.

Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu Milot Rashica da ilk kez eski takımına karşı forma giymiş oldu.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan ve toplam 30 müsabakada 6 gol, 7 asiste imza atan Rashica, sezon başında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

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Kosovalı futbolcu, Kartal ile bu sezon 6’sı lig, 2’si Konferans Ligi olmak üzere toplam 10 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

MAURO ICARDI YİNE ATTI, TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın formda golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'ı bir kez daha boş geçmedi.

Maçın 26. dakikasında rakip ceza alanında Amartey girdiği ikili mücadelede topu önüne alan Icardi, yerden bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.

Mauro Icardi bu golle Gheorghe Hagi'nin rekorunu(8 gol) geride bırakarak Galatasaray tarihinde Süper Lig'de oynanan derbilerde en çok gol atan yabancı futbolcu(9 gol) oldu.

Icardi, Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a art arda 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

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Ligde 9. maçında 9. golünü atan Icardi, Avrupa dahil çıktığı 15 maçta 13 gol ve 2 asiste imza attı.

MANCHESTER UNITED'A ATTIĞI GOLÜN BENZERİNİ ATTI

Icardi'nin golünün, Manchester United deplasmanında galibiyeti getiren gole benzerliği dikkat çekti. Rakip ceza alanında Kerem'in baskısı sonrası kaleci Mert Günok topu uzun çıktı. Rakip yarı alanın ortasında Kaan Ayhan topu kafayla ceza yayına doğru yolladı. Kafayla topu önüne almaya çalışan Icardi, Amartey'den seken topu iyi takip etti ve ikili mücadelede yıkılmayıp Mert'in sağından ağları buldu.