×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mert Günok ihraç edildi! Kariyerindeki ilk kırmızı...

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mert Günok ihraç edildi Kariyerindeki ilk kırmızı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2023 19:44

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta Mert Günok kırmızı kart gördü.

Haberin Devamı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olurken siyah beyazlılar müsabakanın henüz 30. dakikasında 10 kişi kaldı.

Maçın 30. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Mauro Icardi, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı. 

Topu uzaklaştırmak isteyen Mert Günok, kalesini terk ederek ceza sahası dışında topa kayarak müdahale etmek istedi. 

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografiGalatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografiHaberi görüntüle

ÇİZGİDEN ÇIKTI

Mert Günok, topu uzaklaştıramazken Mauro Icardi önünde kalan topu Beşiktaş kalesine gönderdi ancak son anda çizgiden çıkarıldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mert Günok ihraç edildi Kariyerindeki ilk kırmızı...

VAR MÜDAHALE ETTİ

Pozisyonun sonrası Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen izleme tavsiyesinin ardından monitörün başına geçti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayda Okan Buruktan Hakim Ziyech müjdesiGalatasaray'da Okan Buruk'tan Hakim Ziyech müjdesiHaberi görüntüle

DİREKT KIRMIZI ÇIKARDI

Bir süre pozisyonu inceleyen Meler, kaleci Mert Günok'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini belirtip direkt kırmızı kartını çıkardı. 

Kırmızı kart sonrası Beşiktaşlı oyuncular itirazlarda bulunurken Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

Teknik Direktör Burak Yılmaz, kırmızı kartın ardından çok sinirlendi.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI

Kaleci Mert Günok kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken bu sezon Beşiktaş'ta ilk kez bir oyuncu ihraç edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#Galatasaray#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!