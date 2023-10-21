Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Mert Günok ihraç edildi! Kariyerindeki ilk kırmızı...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olurken siyah beyazlılar müsabakanın henüz 30. dakikasında 10 kişi kaldı.

Maçın 30. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Mauro Icardi, Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı.

Topu uzaklaştırmak isteyen Mert Günok, kalesini terk ederek ceza sahası dışında topa kayarak müdahale etmek istedi.

ÇİZGİDEN ÇIKTI

Mert Günok, topu uzaklaştıramazken Mauro Icardi önünde kalan topu Beşiktaş kalesine gönderdi ancak son anda çizgiden çıkarıldı.

VAR MÜDAHALE ETTİ

Pozisyonun sonrası Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen izleme tavsiyesinin ardından monitörün başına geçti.

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DİREKT KIRMIZI ÇIKARDI

Bir süre pozisyonu inceleyen Meler, kaleci Mert Günok'un ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini belirtip direkt kırmızı kartını çıkardı.

Kırmızı kart sonrası Beşiktaşlı oyuncular itirazlarda bulunurken Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu.

Teknik Direktör Burak Yılmaz, kırmızı kartın ardından çok sinirlendi.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI

Kaleci Mert Günok kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken bu sezon Beşiktaş'ta ilk kez bir oyuncu ihraç edildi.