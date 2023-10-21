Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

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Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel muazzam bir koreografi hazırladı.

Doğu ve Kuzey tribününde açılan kartonlarla "Cumhuriyet'i biz kurduk, 1923-2023" yazıları yer alırken, daha sonra Atatürk'ün siluetinin yanı sıra Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk gibi sarı-kırmızılı kulübün efsanevi futbolcularına ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a yer verildi.

Diğer tribünde ise İlelebet Cumhuriyet yazısı yer aldı.

GALATASARAY DERBİYE ÖZEL FORMAYLA ÇIKTI



Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk ettiği karşılaşmaya Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan formayla çıktı.



Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan formaları satışa çıkarmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin 1923 yılında giydiği formalardan esinlenerek hazırlanan formalar, taraftarlar tarafından da büyük ilgiyle karşılandı. Galatasaray da Beşiktaş’ı konuk ettiği derbi karşılaşmasında bu özel formalarla sahada yer aldı.



TRİBÜNLER DOLDU

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İç sahada oynanan maçlarda takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasında da tribünleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.