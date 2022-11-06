Galatasaray - Beşiktaş maçına damga vuran Icardi, Avrupa basınında! 'Wanda Nara dans ederken...'

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Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi attığı gollerle adından söz ettirdi.

Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a gol atan ilk Arjantinli olan Icardi, Didier Drogba'dan (Eylül 2013) bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu.

Yıldız futbolcu ayrıca Eylül 2020'deki PSG - Reims maçından bu yana ilk kez bir lig maçında iki gol attı.

AVRUPA VE ARJANTİN BASINI ICARDI'Yİ KONUŞTU

Icardi'nin Beşiktaş maçındaki performansı, Avrupa basını ve ülkesi Arjantin'de yankı buldu. İtalyan La Gazzetta dello Sport, Icardi'nin daha önce Milano derbilerindeki performansının altını çizerek; "İstanbul derbisini Mauro Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki Galatasaray, ezeli rakibini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

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"WANDA NARA DANS EDERKEN ICARDI GOLLERİNİ ATTI"

Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı sahada ter döktüğü anlarda ayrıldığı eşi Wanda Nara da bir İtalyan televizyonunda dans yarışmasında boy gösteriyordu.

İtalyan Corriere dello Sport, Icardi'nin derbideki performansını; "Wanda Nara dans ederken, Icardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor" başlığıyla okuyucularına sundu. Haberin detayında; "Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin akşam saatlerinde farklı alanlarda şovları vardı. Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans Et' programında sahne alırken, PSG ve Inter'in eski golcüsü Galatasaray'ı Boğaziçi derbisinde galibiyete götürdü." ifadeleri kullanıldı.

"GALATASARAY'DA GERÇEK BİR YENİDEN DOĞUŞ"

Fransız RMC Sport, Icardi'nin yıldızlaştığı derbiye geniş yer verdi.

"İstanbul derbisinde Icardi'den muhteşem vole! Galatasaray'"a gerçek bir yeniden doğuş" başlıklı haberde "PSG'de hayalet gibi oynayan Mauro Icardi, Galatasaray'da küllerinden yeniden doğuyor. İki hafta önce Galatasaray'da ilk golünü kaydeden Icardi, Beşiktaş'a karşı muhteşem bir gol attı. Mauro sonunda alevlendi. Pochettino'nun yönettiği PSG'de ölü gibiydi. Türkiye'de ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki, tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç mı? Bunu zaman gösterecek. Mauro Icardi'nin aklı tamamen futbola çevrilmiş görünüyor ki bu son aylarda her zaman böyle değildi. Türkiye'de oynadığı son üç lig maçında üç kez gol sevinci yaşadı." denildi.

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"DERBİDE ICARDI'DEN ÇİFTE GOL VE ZAFER"

Fransız Le Parisien ise derbi için "Icardi, İstanbul derbisinde duble yaptı" başlığını kullandı.

"Takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç, Galatasaray taraftarlarıyla olan birlikteliği... Icardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı. Mauro Icardi'yi son düdükle birlikte bu kadar mutlu görmeyeli uzun zaman olmuştu."

"MUHTEŞEM VOLE, KURTARILAMAZ KAFA VURUŞU"

Arjantin'den Infobae, Icardi'nin Beşiktaş karşısında attığı gollerdeki vuruşlarını öne çıkardı. Haberde ilk goldeki vuruşun muhteşem olduğu, ikinci goldeki kafa vuruşunun ise 'kurtarılamaz' olduğu ifade edildi.

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Bir diğer Arjantin kuruluşu La Nacion ise Icardi ile ilgili şunları yazdı:

10 yılı aşkın süredir İtalya ve Fransa'da yaşadıklarıyla gündeme gelen Mauro Icardi için Türkiye'de oynamak, medyadan uzaklaşmak demekti. Icardi, haftalarca WANDA NARA ile sallantıda olan ilişkileriyle gündeme geldi. Ancak Icardi bu derbiyle futbolun merkezine döndü. Golcü oyuncu Beşiktaş derbisinde sınırlarını zorladı hatta aştı. Icardi, bir İstanbul klasiğinde attığı iki muhteşem golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.