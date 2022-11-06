Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken yorum! 'Şenol Güneş pişman olmuştur, Icardi ve Okan Buruk...'

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Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi atarken Beşiktaş'ın tek sayısını Cenk Tosun kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini alan Galatasaray, puanını 24 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.

OKAN BURUK'TAN İLK DERBİ GALİBİYETİ! ŞENOL GÜNEŞ'E KARŞI DA BİR İLK...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmayla birlikte 8. kez rakip oldu. Daha önce oynanan 7 müsabakada Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor’u çalıştırırken, Buruk ise Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor’un başındaydı.

Derbiyi kazanan Okan Buruk, Şenol Güneş’e karşı ilk galibiyetini elde etti. Diğer müsabakalardan 6’sını Güneş’in takımları kazanırken, 1 maç ise berabere sona erdi.

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Okan Buruk ayrıca Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbiden de galibiyetle ayrıldı.

Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, derbiyi köşelerinde değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY'IN ICARDI'Sİ VAR

Derbide galibiyeti daha çok isteyen ve sahaya daha fazla karakter koyan taraf G.Saray idi. Beşiktaş, maçın hemen hemen tamamında oyuna ne akıl ne de yüksek bir mücadele gücü katabildi. Öyle ki dünkü Beşiktaş’ın bu oyunuyla gol için tek şansı yüksek toplarda Galatasaray’a sağlayacağı avantajdı. Nitekim siyah beyazlılar ilk yarıda beraberlik golünü de bu şekilde buldu. Ancak zaman zaman Salih, bazen de N’Koudou’nun kullandığı duran toplar rakip ceza sahasında etkili olmadı.

ICARDI’NiN KLASI FARK YARATTI

N’Koudou bu seviyenin, bu maçların oyuncusu değil. Fakat Beşiktaş’ın son yıllardaki tüm teknik adamları N’Koudou’ya bel bağlamaya devam ediyor. 2-1’den sonra ikinci yarının ortalarında kontrolü kaybeden Beşiktaş karşısında İcardi ve Kerem ile direklere takılan Galatasaray, maçı koparma şansını kullanamayınca siyah beyazlılar maçta kalmaya devam etti ancak Muleka ve Weghorst ile yakaladığı fırsatları sonuçlandıramadı. Dün Mertens çok hareketliydi ve etkiliydi. Ancak farkı asıl yaratan İcardi’nin klasıydı. Arjantinli yıldız az topla buluşmasına rağmen bitiriciliğini ve kalitesini ortaya koydu ve derbide takımını 3 puana taşıyan baş aktördü.

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MERT OLMASA ERKEN KOPARDI

Beşiktaş’ta ise kaleci Mert, Cenk Tosun ve Gedson Fernandes dışında ayakta kalan isim yoktu. Şenol Güneş maç sonunda N’Koudou ve Umut Meraş’ı 11’de oynattığı için pişmandır. Siyah beyazlı ekip hem savunmada zaaflar yaşadı hem de gereken karakteri sahaya koyamadı. Ancak yüksek toplarda sorun yaşaması muhtemel Galatasaray karşısında Beşiktaş bu avantajını 1 pozisyon dışında kullanamadı. Açık konuşmak gerekirse dün Galatasaray maçı hak etti, Beşiktaş için ise bu futbolla son bölümde gelen baskıyla alınabilecek bir beraberlik iyi sonuç olurdu. Kabul edelim ki kaleci Mert’in iyi oyunu ve direkler olmasa derbide maç daha erken kopardı.

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UĞUR MELEKE: MAURO ICARDI BÖYLE İSTEDİ

Ligin ilk 12 haftasında Galatasaray %58’le topla oynamış, maç başına 19 şut atmış, rakip ceza alanında ortalama 32,5 kez topla buluşmuş ve tüm bu kategorilerde Beşiktaş’a ciddi bir farkla üstünlük kurmuştu. Ancak siyah beyazlıların Galatasaray’dan üstün olduğu bir kategori vardı ki, kalan tüm istatistikleri anlamsızlaştırıyordu: Gol... Beşiktaş Galatasaray’dan daha az topla oynayarak, daha az şut atarak, daha düşük gol beklentisi yaratarak rakip ağları 11 kez fazla sarsmıştı. Galatasaray’ın sorunu netti: Verimlilik. Topu üç direk arasına dürtememek. Gol...

ÇABALAR BU KEZ ANLAMLI HALE GELDi

Dün Galatasaray, ligdeki ilk 11 maçının büyük çoğunluğunda olduğu gibi topla daha fazla oynadı, daha fazla şut attı, daha fazla gol beklentisi yarattı. Ama bu kez o 11 maçtan farklı bir faktör vardı sahada. O faktörün adı da formda bir İcardi idi. İki harika gol attı. Bir kez de direğe takıldı. Ve takımının sezonun genelinde gösterdiği olumlu çabayı anlamlı hale getirdi Arjantinli. Tabii ki Galatasaray için sezonun kırılma maçı sayılabilecek bu önemli galibiyetin kazanılmasında İcardi’ye doğru yardımı yapan Mertens, Oliveira ve Barış’ın performanslarının da altını çizmek gerek.

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ÜMRANiYE MAÇINDA ÇOK FARKLIYDI

Beşiktaş’sa Güneş’in görevdeki ilk maçına nazaran daha resesifti. Daha çekinik bir görüntü sergiledi, daha fazla uzun top tercih etti ve ön tarafta daha az kalabalıklaştı. Ümraniye maçında Güneş’in yarattığı en önemli fark, Weghorst-Cenk ve Alli’nin birbirlerine çok daha yakın oynamaları idi. Böylece Hollandalı’nın indirdiği toplar, yarattığı koridorlar anlam kazanmış, Beşiktaş üçüncü bölgede büyük takım davranışı göstermişti.

N’KOUDOU ÇALIMLARINA MAHKÛM

Dün ikinci-üçüncü bölge daha kopuktu, Cenk ve N’Koudou daha uzaktılar Weghorst’a. İsmael dönemindeki N’Koudou çalımlarına mahkum oyuna döndüler çoğunlukla. Galatasaray oyun farkıyla haklı bir galibiyetle ayrıldı dün Ali Sami Yen’den.

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FIRAT AYDINUS: RULET OYUNUNU KAZANAN TARAF GALATASARAY OLDU

Hocalar açısından bakıldığında olumsuz bir sonucun Şenol Güneş’ten ziyade Okan Buruk’un üstünde kara bulutlar dolaşmasına yol açacağı ama Beşiktaş’ın da mağlubiyet halinde puan olarak zirveden kopma tehlikesini hissedeceği bir maçtı. Derbilerde hangi büyük takım kendi bazı özelliklerini unutur, rakibe göre oynamayı seçerse o maçta kendi kimliğinin dışına çıkmış olur. Oyunculara ve mevkilere ekstra önlem almak asıl oynayacağın futbolu oynayamamak anlamına gelir. İlk yarı bu anlayışla oynayan bir Beşiktaş vardı. Galatasaray, baskılı ve rakibi sahasında çıkarmayan bir anlayışla başladı oyuna. Maçın başında bir ara baskıyı kıran Beşiktaş Kevin N’Koudou ile Galatasaray’ın sol kanadını defalarca yokladı.

YiNE iLK ŞUT GOL OLDU

İlk 15 dakikada birinci bölgede Beşiktaş’ın çıkarken üç top kaptırması ve bunların tehlikeye dönüşmesi ilginçti. Kanatlardan ortalarla Beşiktaş’ı zorlayan Galatasaray, Barış’ın akıl dolu kafa pası ve İcardi’nin vuruşuyla 1-0 öne geçti. Beşiktaş’ın kalesine gelen ilk şut yine gol oldu. Burada ilginç olan; bu orta yapıldığında ceza sahası içerisinde Beşiktaş’tan 2, Galatasaray’dan 3 oyuncu olmasıydı.

Sarı kırmızılıların baskılı oynadığı ilk yarı Beşiktaş, rakibinin boşalttığı açık alanlardan N’Koudu ile yararlanmak istedi. Zaten bunu yapabilecek tek oyuncu da N’Koudou idi.

CENK, iCARDi’YE NAZiRE YAPTI

Beşiktaş’ta Cenk Tosun çok içerde kalınca Rosier’e gerektiği kadar yardım edemedi. Ama aynı Cenk attığı golle ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Gol vuruşu İcardi’ye nazire yaparcasınaydı.

İlk yarının Beşiktaş adına kötüsü Josef, iyisi Gedson Fernandes’ti. Galatasaray adına kötü Torreira, iyisi Mertens’ti.

Beşiktaş ikinci yarıda biraz daha ileriye dönük ve baskılı oynamaya başladığı anda tıpkı ilk yarıda Galatasaray’ın yaptığı gibi arkada boş alanlar bırakmaya başladı ve sarı kırmızılılar bu hatayı affetmeyip ikinci golü buldu.

OKAN BURUK RAHAT NEFES ALDI

Şuursuz ataklar yapan Beşiktaş karşısında 60. dakikadan sonra oyunun hakimiyeti Galatasaray’daydı. İstediği gibi oynadı ve oyuna yön verdi. Son 10 dakikada Beşiktaş’ın baskısıyla, normalde 2-3 farkla Galatasaray lehine bitecek maç 2-2 bitse Okan Buruk bu bölümde yaptığı defansif değişikliklerle takımın kendi sahasına gömülmesine sebep olduğu için epey eleştirilirdi. Son anlarında rulet oyununa dönen maçı kazanan Galatasaray oldu ve Buruk nefes aldı.