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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e şampiyonluk göndermesi

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#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi
Galatasaraydan Şenol Güneşe şampiyonluk göndermesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 23:38

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'e gönderme yaptı.

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Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi. 

İMALI PAYLAŞIM

Galibiyet sonrası sarı kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşarken Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım geldi. 

Galatasaray derbinin ardından ilkokulda matematik öğreniminde kullanılan abaküsle hesap yaparak Şenol Güneş'e şampiyonluk sayısı cevabı verdi.

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ŞAMPİYONLUK GÖNDERMESİ

Galatasaray, "Son 10 yıldaki lig şampiyonluklarımız ektedir" paylaşımı yaparak Güneş'in şampiyonluk açıklamasına gönderme yaptı.

Sarı kırmızılıların bu paylaşımı sosyal medyada binlerce beğendi aldı.

GÜNEŞ NE DEDİ?

Şenol Güneş imza töreninde "Son 10 yılda herhalde en çok şampiyonluğu olan takım Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.

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#Galatasaray#Beşiktaş#Derbi

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