Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi Ahmet Nur Çebi'den flaş iddia! 'Erden Timur'un açıklamaları sonrası derbinin hakemi değişti'

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, performans analizi yaparak maça hakem atayan yapay zeka algoritmasına göre derbiyi Ali Şansalan'ın yönetmesinin beklendiğini ancak Erden Timur'un katıldığı canlı yayında Şansalan ile ilgili sözleri sonrası duruma müdahale edilerek derbiye Halil Umut Meler'in atandığını iddia etti.

Çebi'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Galatasaray – Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan’ın atanması yönünde bir beklenti vardı.

Ali Şansalan’ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Erden Timur, Halil Umut Meler’in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan’ı gündeme taşımıştır.

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Halil Umut Meler’in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz.

Federasyondan Galatasaray’a bir bilgi akışı var. Erden Timur’un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan’ın ismini kullanması tesadüf olamaz.

Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz.

ERDEN TİMUR, ALİ ŞANSALAN İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

"Geçen sene Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili Ali Şansalan atanmıştı. 27 Ocak 2023 tarihinde Beşiktaş-Alanyaspor maçında 4. hakem olarak görevlendirilen Ali Şansalan, Beşiktaş Kongre Üyesi Mehmet Akif Avşar ile aynı otelde kaldı mı? Kahvaltı yaptı mı? Stada kongre üyesinin aracıyla gitmiş midir? Maç sonrası kongre üyesinin aracıyla stattan ayrıldı mı? Soruşturma başlatıldı mı? Arkadaş olabilirsiniz ama Beşiktaş maçında bu hassasiyet gösterilmeli. Maçtan daha sonra görüşülmeli."

HALİL UMUT MELER'İN İKİNCİ GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde görev alacak.

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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ikinci kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Geçtiğimiz sezon Seyrantepe'de oynanan ve Meler'in yönettiği müsabakayı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Halil Umut Meler, daha önce 3 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 3 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3, siyah-beyazlılar 2 ve Fenerbahçe de 1 kez galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere tamamlandı.

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Halil Umut Meler’in düdük çaldığı derbiler şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

05.11.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

02.04.2023

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 4