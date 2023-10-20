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Son Dakika: Igor Tudor, İstanbul'a geldi! İddialar sonrası Beşiktaş'tan resmi açıklama...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#İgor Tudor#Transfer
Son Dakika: Igor Tudor, İstanbula geldi İddialar sonrası Beşiktaştan resmi açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 15:12

Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Hırvat teknik direktör Igor Tudor, görüşmelerde bulunmak için siyah beyazlı eski futbolcuyla birlikte İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Tudor iddialarıyla ilgili resmi açıklama yaptı.

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İsmi Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan teknik direktör Igor Tudor, İstanbul'a geldi.

Hırvat çalıştırıcının, İstanbul'a Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte geldiği belirtildi.

İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden izleyecek.

Son Dakika: Igor Tudor, İstanbula geldi İddialar sonrası Beşiktaştan resmi açıklama...

Fotoğraf: Sports Digitale

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Kulübü, Igor Tudor'un kendileri için İstanbul'a geldiği yönündeki iddiaları yalandı.

İşte yapılan açıklama;

Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

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Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

HIRVAT VE İTALYAN BASINI YAZMIŞTI

Hırvat ve İtalyan basını, Şenol Güneş'in istifasından sonra Tudor'un Beşiktaş'ta görev yapacağına dair iddialar ortaya atmıştı. İtalyan basını dün bu iddialarını daha da ileriye götüren haberlere yer vermişti.

Tuttonapoli sitesi özel haberinde, daha önce Napoli'ye imza atmak için görüşmeler yapan Tudor'un neden bu kararından vazgeçtiğini açıkladı. Haberde, Hırvat teknik direktörün Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığını ve Siyah-Beyazlı takıma çok yakın olduğunu öne sürdü. Beşiktaş'ın daha önce Tudor ile çalışan yardımcı hocalar Vukas ve Modric'i, Burak Yılmaz'a yardımcı olarak getirmesi bu söylentileri daha da büyütüyor.

AHMET NUR ÇEBİ YALANLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Igor Tudor iddialarına cevap vermişti. Başkanlık seçimine kadar yola Burak Yılmaz'la devam edeceklerini bildiren Çebi, genç antrenörün başarılı olacağına inandığını söylemişti.

Igor Tudor haberlerini yalanlayan Çebi, "Yeni teknik direktörün kim olacağına yeni başkan ve yönetim kurulunun karar vermesi etik olur. Ben, bana yapılanı kimseye yapmam." diye konuşmuştu.

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#Beşiktaş#İgor Tudor#Transfer

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