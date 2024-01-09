Galatasaray, Berkan Kutlu'yu geri çağırdı

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Sezon başında Berkan Kutlu'yu İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa'ya kiralayan Galatasaray, milli futbolcuyu geri çağırdı.

Berkan Kutlu'yu 250 bin Euro kiralama bedeliyle Genoa'ya kiralayan Galatasaray, genç orta saha oyuncusunu geri çağırma kararı aldığı iddia edildi.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

250 BİN EURO'YA KİRALANDI

Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonlu geçici olarak Genoa'ya kiralandığını şu ifadelerle açıklamıştı:

"Profesyonel futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A, şirketimize 250 bin avro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5 milyon avrodur."

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GENOA'DA FAZLA SÜRE ALAMADI

Galatasaray ile toplamda 84 maça çıkan Berkan, 1 gol atıp 5 de asist katkısı yapmıştı. Genoa'da yeterli forma şansını bulamayan Berkan Kutlu, toplam 8 maçta 328 dakika süre aldı.