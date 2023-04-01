Galatasaray Başkanvekili Erden Timur: 'Vahim durumlar var, lig bitince açıklayacağız'

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Süper Lig'de Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Erden Timur'un açıklamaları;

10 hafta bize VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var. Taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği kırmızı kart pozisyonlarında VAR devreye girmiyor.

KARŞILIK VERMEDİK

Birçok açıklamalar yapılıyorken, yapılan açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var. Masa başı mevzusu, hakikaten var belli ki. Bunu daha önce söylediler.

PUAN FARKININ AÇILMASI İSTENMİYOR

Belli ki puan farkının açılması istenmiyor. Biz şampiyonluğa kenetlendik. Hiçbir şey bizi bu yoldan geri çeviremez. Mayıslar bizimdir. Bu hiçbir şekilde engellenemez.

LİG BİTTİKTEN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ

Elimizdekileri açıklamayacağız çünkü gerginliği artırmak istemiyoruz. Lig sonunu bekliyoruz. Tüm odaklara sesleniyorum. Ne olursa olsun, bizi bu yoldan döndüremeyecekler. Adalet arayışımız herkes içindi. Lehimize bir şey olduğunda da aynı olgun davranışı sergileyeceğiz. Çok çok vahim durumlar var. Bunların hepsini de lig bittikten sonra, sonuç ne olursa olsun açıklayacağız.

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