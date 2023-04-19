Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 'Görüşmeler sürüyor'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımının 4-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada rehavet uyarısında bulundu. Ligin henüz devam ettiğini ve hiçbir şeyin netleşmediğini belirten Özbek, “Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz” dedi.

RASHİCA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Takımının performansını da değerlendiren Özbek, “Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık” diye konuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Rashica’nın transferiyle ilgili soruya cevap veren Özbek “Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

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KARAKTER GÖSTERDiK

G.Saraylı Dries Mertens, Alanya karşısında haklı bir galibiyet almanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Belçikalı futbolcu, “Kolay bir maç değildi. Rakibimiz iyi savunma yaparak başladı. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık. Sadece ilk 11’dekiler değil, kulübedeki oyuncular da çok güzel katkılar sağlıyor. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor” diye konuştu.