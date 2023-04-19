Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 'Görüşmeler sürüyor'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Dursun Özbek
Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten transfer açıklaması Görüşmeler sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 01:02

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, camiaya rehavet uyarısında bulundu. Oyuncularına övgüler yağdıran Özbek, “Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımının 4-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada rehavet uyarısında bulundu. Ligin henüz devam ettiğini ve hiçbir şeyin netleşmediğini belirten Özbek, “Şampiyona bitmeden şampiyonluk havasına girmek bence son derece yanlış. Son haftaya kadar böyle devam edeceğiz. Aynı dikkati göstererek devam edeceğiz” dedi.

Gözden KaçmasınAlanyaspor-Galatasaray maçında Dries Mertens damgası Bu sezon bir ilki yaşadıAlanyaspor-Galatasaray maçında Dries Mertens damgası! Bu sezon bir ilki yaşadıHaberi görüntüle

RASHİCA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Takımının performansını da değerlendiren Özbek, “Bizim için İstanbul veya deplasman fark etmiyor. Deplasman puanımız 2.04 veya 2.05. Bugün gördünüz, Alanyaspor güçlü bir takım ama güzel bir galibiyet aldık” diye konuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Rashica’nın transferiyle ilgili soruya cevap veren Özbek “Milot Rashica bizim için önemli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOkan Buruk: İnşallah yolun sonu şampiyonluk olurOkan Buruk: 'İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur'Haberi görüntüle

KARAKTER GÖSTERDiK

G.Saraylı Dries Mertens, Alanya karşısında haklı bir galibiyet almanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Belçikalı futbolcu, “Kolay bir maç değildi. Rakibimiz iyi savunma yaparak başladı. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık. Sadece ilk 11’dekiler değil, kulübedeki oyuncular da çok güzel katkılar sağlıyor. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Dursun Özbek

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık