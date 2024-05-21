Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "24. şampiyonluğa odaklandık..."

Haberin Devamı

Camia olarak 24. şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Bildiğiniz üzere bu hafta şampiyonun ve ligden düşecek takımların belirleneceği son maçlar oynanacak. Galatasaray Kulübü olarak biz bu maçı çok önemsiyoruz. Çok çekişmeli bir sezon geçiriyoruz. Camiamız adına 24. Şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu düşünerek tüm ekip olarak zamanımızın bir kısmını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde harcıyoruz. Bu şampiyonluğun önemini vurgulayarak zamanımızı geçiriyoruz. Bütün Galatasaraylıları inşallah hafta sonu elde edeceğimiz şampiyonlukla büyük bir sevince boğmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte büyük bir çalışma içerisindeyiz” diye konuştu.

Başkan Özbek, “Bu ödül çok kıymetli bir ödül. Şahsıma layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Bu ödülün arkasında bir de çalışma arkadaşlarım var. Ben bu ödülü yönetim kurulum adına, camiam ve her zaman arkamızda olan taraftarlarımız için alıyorum. Bana gösterdiğiniz teveccüh için sizlere teşekkür ediyorum. Biz, dünyada tanınan en büyük Türk takımıyız. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir. Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşudur. Bu söylediğimin örnekleri çok. 550 yılı aşkın bir eğitim kültüründen gelen kulübüz. Belki de herkesi kıskandıran yönlerimizden bir tanesi de bu. Kimsenin böyle bir tarihi yok. Bu geçmişimizin özelliklerini, değerini bilerek Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece ben değil, bugüne kadarki tüm yöneticilerimiz bu şekilde davranmıştır. Biz bir spor kulübüyüz. 1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları bu kulübü Galatasaray Lisesi’nde kurduklarında kurumun manifestosunu yazmışlar. Bunun en dikkat çeken maddelerinden bir tanesi Avrupalı takımları yenmektir. Biz Avrupa’dan bir kupa getirdik. Üzerinden 24 yıl geçti. Ben ve arkadaşlarım bir kupa daha getirmek için çabalıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

“Önemli olan camianın içerisindeki barış ikliminin devam etmesi”

İyi bir teknik ekibin sonucu olarak başarılı olduklarını söyleyen Özbek, “İyi bir takımız. İyi bir birlikteliğimiz var. Kenetlenmiş durumdayız. Herkesin bildiği gibi iyi bir hocamız, teknik ekibimiz var. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte uygulayamaya koyduğumuz birlik ve beraberliğin eseridir bugünkü başarılarımız. Aldığımız 88 puan ve alacağımız 100 puan da onların eseridir. Önemli olan camianın içerisindeki barış ikliminin devam etmesi ve tek bir yumruk haline gelebilmemizdir. Taraftarlarımıza da buradan büyük bir selam gönderiyorum. Onların da bu başarıda katkıları çok büyük. İnşallah Galatasaray’ı sevenleri hafta sonu mahcup etmeyeceğiz. 24. şampiyonluğumuzu almak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“İyi bir Galatasaraylı olmanın hayallerini bugünlerden kurun”

Başkan Özbek, “Bugün Galatasaray Kulübü, olimpik sporları Türkiye’ye getiren kulüptür. Galatasaray, misyonu karşılığında 17 amatör branşta 2 bine yakın sporcuya sahip bir camiadır. Biz yetiştirici bir kulübüz. Her dalda olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız var. Önümüzdeki Paris 2024 Olimpiyatları’nda sahne alacak sporcularımıza başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözü çok büyük bir mesajdır. Galatasaray a başkan olmak güzel bir duygu. Ama bunun altında fırsat eşitliği yatıyor. Her Galatasaraylının kalbinde Galatasaray’da başkan olmak yatar. Bu çok onurlu bir görevdir. Bu camiaya başkan olmak ve hizmet etmek istiyorsanız; hayal kurun. Ben de o sıralardan geçtim. Ben bugünün hayalini kurdum. Sizlerden ricam siz de bu hayalleri kurun. Ben lise yıllarımda yatakhanede bu hayalleri kurdum. Hayal etmezseniz zor olur. İyi bir insan olmayı iyi bir Galatasaraylı olmanın hayallerini bugünlerden itibaren kurun” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“Galatasaray, deprem bölgesinde olmaya devam edecek”

Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölge hakkında da konuşan Özbek, “Galatasaray büyük bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Bunun örneğini geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depreminde yaptığımız icraatlar ile göstermeye çalıştık. Ben bu konu bağlamında Topkapı Üniversitesi ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Orada çok şey yaptık. Konteyner kentler, kalıcı konutlar ve birçok şey yaptık. En önemlisi de geçtiğimiz 23 Nisan’da çocuklarla beraber olmak oldu. Oradaki bize duyulan ilginin ve memnuniyetin tarifini yapmak imkânsız. Maraş’ta da Hatay’da da aynı şeyi yaptık. Onlarla sıkıca kucaklaşmak, öpmek paha biçilemezdi. Orada şu anda hayat devam ediyor. Fakat istenildiği gibi devam etmiyor. Galatasaray orada sahadadır. Sahada olmaya da devam edecektir” açıklamalarında bulundu.